A Square Enix estará trabalhando em um videogame – Nerd4.life

Parece que apesar do golpe comercial e decisivo, Square Enix A Marvel planeja continuar sua colaboração. Como de costume, o bem informado Jeff Group, na verdade, o editor japonês trabalhará em um arquivo Novo videogame dedicado à Guardiões da galáxia.

O jornalista americano compartilhou esses últimos rumores em seus rumores Último podcast. Entre o que lhe chegou aos ouvidos, de fato, a Square Enix, depois de tentar com os Vingadores da Marvel, tentará entrar pela segunda vez no mundo dos super-heróis americanos. Desta vez, graças a Guardians of the Galaxy, a lutadora empresa de aventureiros espaciais que estrelará um terceiro curta-metragem.

A mensagem de Grubb foi muito breve: “É real. Guardians of the Galaxy, Square Enix, outro jogo da Marvel “, mas é claro o suficiente para passar a mensagem sem muitas dúvidas. Em seguida, o colega acrescentou:” Espero que eles mostrem isso na E3, porque quero saber o que as pessoas pensam “. “Com a Square Enix provavelmente no centro do maior vazamento da história, é provável que saibamos mais sobre este jogo antes de 12 de junho.

Nesse ínterim, perguntamos a você: Você gostaria de jogar uma aventura dedicada aos Guardiões da Galáxia?