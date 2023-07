Prime Day 2023 LG OLED C2 Series Smart TV a um preço mais baixo de todos os tempos na Amazon

o Dia do Rush 2023 Chegou e assim é possível encontrar muitas ofertas atrativas em Amazônia Itália. Se procura uma nova Smart TV ideal para ver conteúdos e jogar, pode estar interessado na oferta atual de LG OLED Série C2 Dos modelos de 65″, 55″ e 48″ atualmente disponíveis a 1499€, 1099€ e 929€ respetivamente, pode encontrar os produtos clicando nas caixas abaixo.

o desconto Relatado para assinantes Prime são € 300 para 65″, € 200 para 55″ e € 170 para 48″. O preço recomendado é de € 2.999, € 2.099 e € 1.699, respectivamente. por Amazon.it.

o TVs OLED inteligentes da série C2 Oferece telas OLED com pixels de iluminação automática. Os jogadores ficarão interessados ​​no fato de que esta smart TV oferece quatro portas HDMI 2.1 para jogos em 4K, 120fps com VRR e Dolby Vision. Ele também suporta Dolby Vision IQ com detalhes finos e Dolby Atmos. Obviamente, é compatível com os principais aplicativos de streaming de vídeo, como Netflix, NOW, Prime Video, YouTube, RaiPlay, DAZN, Disney+, Rakuten TV, Apple TV e muito mais.