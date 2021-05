A nova newsletter lança descontos fixos

Descontos fixos são os novos limites de descontos projetados diretamente por Euronics Para o público italiano, a oportunidade ideal para acessar os produtos que mais deseja, sem ter que se preocupar com as despesas finais.

O A campanha promocional atualÉ importante lembrar, Não aparece Pode ser usado em qualquer lugar na Itália, mas é limitado exclusivamente a lojas de propriedade dos acionistas Euronics SIEM (Não pode ser acessado nem mesmo no site oficial da empresa). Em qualquer caso, os clientes também podem contar com um arquivo taxa zero, apenas quando gastam mais de 199 euros.

Euronics: quais são os preços mais atrativos

ideia Euronics Assim, eles fornecem ao usuário a mais ampla escolha possível, sem limitar tudo a uma determinada parte dos produtos de forma alguma.

O cliente pode então ir até a loja, praticamente adicionar o que deseja ao carrinho e depois ir ao caixa. Neste ponto, você receberá um desconto proporcional o nível de despesas já alcançado; O desconto será aplicado imediatamente no mesmo recibo, não sendo dado voucher para gasto posterior.

Participe de descontos Boletim Euronics Eles especificamente 300, 200, 100 graus 50 euros O adversário, ao ultrapassar em uma linha 2100, 1100, 750 AH 450 euros dos gastos reais. Apesar de tudo isso, nos lembramos desses cortes não será cumulativoE, acima de tudo, só se aplicará Uma vez o recibo.

