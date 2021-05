Tela OLED, novo dock e suporte ao estilo Surface em novos rumores da China – Nerd4.life

Há algumas horas circulam rumores sobre o novo modelo do Nintendo Switch, atualmente conhecido como Nintendo Switch ProEles se tornaram mais insistentes. Informações mais recentes, provenientes de self-made Fabricante de hardware chinês, o que obviamente deve ser considerado apenas um boato, afirma que um novo console Nintendo será instalado Shermo OLEDVocê precisará de um novo dock e ele terá um suporte estilo Surface para jogos em movimento.

Como sempre, tudo deve ser levado em consideração, mas desde que a agência oficial da Bloomberg anunciou a existência do console, os rumores em torno do novo modelo do Nintendo Switch estão se tornando cada vez mais urgentes.

Neste caso, será o fabricante de hardware chinês, ou aquele que realmente criará os consoles, que revelou algumas características-chave do hardware tão aguardado. Revisão de hardware por Nintendo Switch.

Rumores afirmam que o tamanho do console será semelhante ao tamanho atual. A diferença é que a tela OLED será de 7 polegadas Ele ocupará quase toda a superfície disponível do console. A revisão do hardware também passou pelo reposicionamento do cartão Micro SD, que agora é mais fácil de acessar porque é inserido atrás do suporte estilo Microsoft Surface, projetado para ser capaz de suportar o console em trânsito.

O console manterá o suporte para Joy-cons existentes, mas será alojado em um novo estação de ancoragem, mais fino, com duas portas USB 3.0 e, acima de tudo, saída 4K.

Para completar o quadro, há um período de saída, ou o fim novembro, pelo menos na Europa, com um número muito limitado de unidades. No resto do mundo, o Nintendo Switch Pro pode ser lançado mais cedo.

Não há menção de a bateria.

O que você acha deste folheto?