O multijogador pode ser gratuito com microtransações – Nerd4.life

a multijogador A partir de O último de nós 2 pode ser Grátis para jogar com Transferência precisa, pelo menos de acordo com um anúncio de emprego recente da software house Naughty Dog. No momento, pouco ou nada se sabe sobre o projeto. A princípio foi dito que deveria ter sido lançado alguns meses após o jogo base, mas os rumores na época claramente não eram muito precisos ou, simplesmente, o jogo foi mudado na corrida para se tornar outra coisa.

Seja assim, em Página de anúncio de emprego da Naughty Dog A posição está aberta como um “designer líder de monetização / economia”, que deve se referir com precisão ao multijogador em The Last of Us 2, mesmo que o jogo nunca seja mencionado diretamente. Uma alternativa seria o segundo jogo online da Naughty Dog em desenvolvimento, o que achamos altamente improvável.

O anúncio procura alguém para embarcar na criação do primeiro título multiplayer para a Naughty Dog lançado de forma autônoma (e, portanto, não um modo add-on para The Last of Us 2). Se configurada, o candidato terá que ajudar a criar uma economia de jogo “amigável ao jogador”, o que significa tudo e nada neste momento, porque ela ainda não existe (veremos como será implementada). Claro, estamos falando sobre um sistema liquefação, como os participantes de cada jogo grátis (e não só).

A presença de microtransações indica que a Naughty Dog deseja entrar no mercado de serviços de peso real, como Fortnite, Apex Legends, Call of Duty: Warzone e Halo Infinite multiplayer. A propósito, este último também foi lançado como gratuito, ao contrário da campanha para um jogador, que precisava ser adquirida separadamente. O uso de uma propriedade intelectual poderosa como The Last of Us não é acidental, pois garantirá imediatamente um grande fluxo de jogadores.