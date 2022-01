Em breve no Xbox One e Series X / S

A Microsoft e a Ubisoft anunciam uma parceria que conduzirá a Ubisoft + à já rica oferta de serviços de assinatura disponíveis no Xbox One e Xbox Series X / S.

Para aqueles que nos seguem, lembramos que Ubisoft Plus É um serviço que permite o acesso (por enquanto apenas em PC) a um catálogo de mais de 100 jogos desenvolvidos ou produzidos pela empresa francesa. Membros da Ubisoft + podem jogar jogos de calibre ‘grátis’ Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Rainbow Six Siege, Riders Republic, Immortals Fenyx Rising e Just Dance.

Ao anunciar a chegada da Ubisoft Plus ao ecossistema de serviços de assinatura para consoles Xbox, a Ubisoft e a Microsoft preferem adiar quaisquer detalhes adicionais dos termos deste Acordo para um momento posterior, o que, presumimos, permitirá gradualmente os assinantes do Xbox Game Pass . Acesso a alguns dos títulos mais representativos das editoras europeias e da biblioteca de jogos do desenvolvedor.

Será o primeiro título que abrirá essa nova sinergia entre a empresa francesa de games e a gigante americana de tecnologia extrato de seis arco-íris, Sobrevivência e pós-pandemia do popular atirador cooperativo Rainbow Six Siege (também disponível por vários meses no Game Pass). Desde o lançamento, portanto, Rainbow Six Extraction estará disponível no Game Pass.