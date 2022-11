O que é verdade e com o que devemos nos preocupar?

Alguns jornais relançam a notícia de uma descobertaAsteróide 2022 AP7 Defina-o como o maior.assassino do planeta de anos passados.

Com efeito, ver esta rocha espacial despertou a atenção desde o primeiro momento, tanto pela sua identificação fortuita, como, sobretudo, pelo seu espanto. Tamanho e seu jeito. Até alguns meses atrás, o enorme corpo estelar estava escondido atrás do sol e se preparando para cruzar a órbita da Terra.

Como esperado, rumores de pânico de uma possível colisão surgiram imediatamente, mas não devemos ceder a temores fáceis sobre isso. Cientistas de todo o mundo observam 2022 AP7 desde janeiro e os estudos sobre este corpo estelar são tranquilizadores. identificação “Asteroide potencialmente perigoso” Em suma, isso não é verdade, mas sem algumas informações detalhadas é definitivamente enganoso.

Para ilustrar, vamos começar pelos dados e dados da equipe de cientistas que o encontrou e relatou.

descoberta

O primeiro avistamento de 2022 AP7 é uma característica de uma equipe de cientistas da Carnegie Institution for Science em Washington. As observações feitas ao entardecer pelo Observatório Interamericano de Cerro Tololo no Chile são conhecidas pelo NOIRLab nos Estados Unidos.

Um grupo de astrônomos na época estava procurando por rochas espaciais dentro das órbitas da Terra e Vênus quando, inesperadamente, eles afirmaram ter descoberto um asteróide massivo de Diâmetro 1,5 km Escondidos da luz solar com dois parceiros, os grupos menores posteriormente renomearam o 2021 LJ4 e 2021 PH27. Na verdade, eles também permaneceram escondidos do brilho da estrela, na parte mais profunda do sistema solar, embora com órbitas completamente diferentes. De particular interesse é 2021 PH27, o asteroide conhecido mais próximo do Sol, tanto que, quando orbita, sua superfície atinge temperaturas tão quentes que o chumbo derrete.

A descoberta dos três corpos foi tão relevante que merece ser publicada na revista Jornal astronômico. Ressaltar o peso científico deste evento também foiO astrofísico Gianluca MassiDiretor Científico do Telescópio Virtual:

“O asteróide 2022 AP7 é um dos maiores e potencialmente perigosos asteróides descobertos nos últimos oito anos: visto pela primeira vez em 13 de janeiro graças ao telescópio Víctor M. Blanco de quatro metros no Chile.”

Fala-se de um asteróide potencialmente perigoso (Asteróide Potencialmente Perigoso ou PHA) porque o 2022 AP7, com um diâmetro entre 1,1 e 2,3 quilômetros, é Maior PHA descoberto desde 2014 E talvez 5% do maior já encontrado.

A verdade dos fatos

Scott Sheppard, coordenador do estudo publicado no Astronomical Journal, afirmou inequivocamente que “no momento, 2022 AP7 não tem chance de atingir a Terra” e que, de fato, “qualquer asteroide com mais de um quilômetro de comprimento é considerado um “assassino de planetas”. ” (assassino de planetas) “Embora uma colisão direta com a Terra não fosse esperada.

Também é verdade que o arquivo . A distância do chão Não muito a sua órbita leva a menos de 7,5 milhões de km de nós. “É um asteroide Apollo” – testemunha Sheppard – ou seja, pertence àquele grupo de 15.000 asteroides que periodicamente cruzam a órbita da Terra.

Observando as evidências científicas, podemos dizer que no momento não há dados que nos façam pensar em uma próxima colisão com nosso planeta que foi 2022 AP7. Removido da lista de corpos em risco de impacto Eles são monitorados pelo Centro de Coordenação de Objetos Próximos à Terra da Agência Espacial Européia (ESA) e pelo Sistema Sentinela do JPL.

Consequências do impacto potencial

Se não estamos em perigo, o que torna esta visão notável? Como dissemos, o aspecto mais importante é o tamanho desse asteroide.

A partir da reconstrução especializada, podemos dizer que se tal objeto espacial colidir com a Terra, o efeito será destrutivo vida como a conhecemos hoje. Poeira e poluentes serão levantados para a atmosfera e lá permanecerão por vários anos. Nesse ponto, Sheppard disse, “a superfície da Terra provavelmente esfriará significativamente devido ao fato de que a luz solar não atingirá o planeta”, um fenômeno que levaria a ” extinção em massa Como aquele que não é visto na Terra há milhões de anos.”

No entanto, também devemos considerar a perspectiva, pois o asteroide gradualmente começará a cruzar a órbita da Terra mais perto de onde estamos:

“Isso acontecerá dentro de séculos e não conhecemos a órbita de 2022 AP7 com precisão suficiente para dizer muito sobre esses riscos futuros”.

No final, o astrofísico explicou como sua equipe espera encontrar “alguns” mais objetos próximos à Terra de um quilômetro ou mais de tamanho nos próximos anos.