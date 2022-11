O portão do inferno está queimando desde 1971, e os cientistas estão estudando sua natureza

Portão do Inferno O que é? Está queimando desde 1971. Cientistas estudam muito interessante

lá temperar a naturezacomo todos sabemos, eles estão constantemente nos dando Ofertas Com ótimas características e beleza desarmante. mas, isso acontece Mesmo esses fenômenos particulares eu nasci Por homens, por engano ou vontade. Um exemplo disso é o muito famoso.Portão do Inferno‘Quantas vezes eu ouvi falar dela? falar? Está queimando desde 1971. Os cientistas têm, há muito tempo, Ocupado Em muitos estudos sobre este tema: descobrimos imediatamente o que é Lide comSua localização e tudo o que você precisa saber sobre ele consideração. Os detalhes desta história são realmente muitos interessante: Vamos descobrir agora.

Hell’s Gate: Um Estudo de Eruditos

Portão do Inferno cratera Invasivo Darvaza, também conhecido como “Portões do submundo“É justamente a cratera que surgiu por causa da colapso Caverna de gás natural. E a’ Localizado, como você pode imaginar, em Darvaz, o Turcomenistão nasceu por um homem. o geólogos Dê um jeito deliberarpara evitar a propagação Gás Metano: Parece que você pode queimar Sem parar desde 1971.

é interessante Elementonesse sentido, publicado pela importante revista científica mensal “concentração‘Levantou uma missão beneficiar Por leitores e entusiastas e não. Mas nós descobrimos Imediatamente sobre este buraco e na cabeça Encontro. Como dissemos, a porta para o inferno Localizado No Turcomenistão e na Ásia Central, aberto por geólogos soviéticoque estavam na plataforma em Procurar de óleo. hackeado acidentalmente Cobertura De uma grande sala, o chão sob a plataforma desabou pressa Em uma caverna cheia de gás natural. Todos equipamento Os cientistas estavam lá imediatamente engolir O acidente também causou inevitavelmente Vítimas entre pesquisadores.

lá Vazar de gás, altamente inflamável, representando um estado Risco Diante disso, os cientistas decidiram Designação Fogo, na esperança de gás escape e desligue-o para retomar um arquivo Pesquisas. Isso não aconteceu, o poço, na verdade, queimaduras Continuamente desde então: foi 1971. O buraco de hoje é de aprox. 70 cm e profundidade não inferior a 20 metros para uma área total de mais de 5000 Metros quadrados.

dentro de Um nativo Existe uma crença generalizada de que é realmente um fenômeno sobrenatural. Portão do Inferno Representarainda hoje, uma importante atração turística Relevância. A partir de 2019 Estava quase 50 Mil turistas visitaram Local. No entanto, a área circundante é tão Famoso O acampamento está no deserto Selvagem. Opção para incendiar área de armazenamento ditada pela necessidade de evitar Danos à população e ao ecossistema, devido Envenenamento Essa perda de gás causa. É uma obrigação LocalizarNo entanto, este sou eu ruína Com certeza terá um efeito LimitadoComo o site está cheio Deserto.