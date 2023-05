DJI apresenta novamente: seu novo drone tem potencial ilimitado | Ninguém esperava tal “monstro”.

A conhecida casa de construção de drones DJI está pronta para apresentar seu novo modelo, a nova variante do Matrice 300 RTK. Detalhes do novo aparelho serão revelados ao mundo durante a apresentação que será realizada no dia 18 de maio de 2023. Alguns vazamentos indicam que será o Matrice 350 RTK com capacidade de voo autônomo renovada.

Nos últimos anos temos presenciado algumas inovações tecnológicas até pouco tempo inimagináveis. Basta pensar no grande esforço de pesquisa que está sendo feito no setor dos drones, pequenos robôs voadores que podem alterar muitos processos humanos. Na verdade, aeronaves de controle remoto podem facilmente trabalhar com pilotos automáticos e inteligência artificial para executar várias tarefas que estão atualmente em fase de teste.

grandes jogadores Comércio eletrônicopor exemplo, seu impacto em suas cadeias produtivas é estudado há anos e em partos domiciliares. Deixar o transporte e a entrega de pacotes para os drones ajudaria muito a acelerar esses serviços. Também estamos a todo vapor programa falcão, um teste encomendado pela Autostrade per l’Italia para monitorar continuamente o estado da rede de autoestradas da Itália de cima. Mais cedo ou mais tarde, acredita-se que os drones também Movendo grupos de pessoas de uma cidade para outra.

DJI ultrapassa os limites com o novo Matrix: o que podemos esperar

No mercado global de drones a serem criados, DJI Já à frente de seus concorrentes por mais de alguns passos. Na verdade, a empresa traz a melhor tecnologia para o mercado há anos. Há três anos, durante 2020Foi a vez de uma pessoa real Principal DJIE Matriz 300 RTKO que trouxe consigo inúmeras vantagens. Entre outras coisas, o drone conseguiu isso Tempo de voo 55 minutos: muito pelos padrões da indústria.

Além disso, o M300 apresenta recursos avançados por meio da integração de inteligência artificial e recursos de voo de última geração. Agora, a DJI anunciou Em 18 de maio de 2023, apresentará o novo modelo da sérieque provavelmente terá um nome Matriz 350 RTK. A empresa não anunciou que melhorias vai trazer, mas é seguro acreditar que o novo topo de gama virá com ele Alcance de voo novo e mais amplo Entre muitas outras inovações. Resta-nos aguardar a apresentação para saber mais.