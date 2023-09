The Division 3, anunciado pela Ubisoft, está em fase inicial de desenvolvimento

Ubisoft revelou isso The Division 3 de Tom Clancy está em desenvolvimento. O anúncio não veio acompanhado de trailer ou outros detalhes sobre o jogo O negócio ainda está em seus estágios iniciais.

A confirmação veio através de uma postagem no site oficial da empresa francesa revelando isso Julian Gerettiatualmente diretor criativo de Star Wars Outlaws, foi nomeado produtor executivo da série The Division.

No mesmo comunicado de imprensa foi confirmado que The Division 3 será um dos projetos que Gerighty irá supervisionar, com o desenvolvimento mais uma vez atribuído a Enorme entretenimentoque como você provavelmente sabe é quem fez os dois jogos anteriores.

“Como produtor executivo, Julian Gerety supervisionará todos os jogos e produtos de The Division, incluindo The Division 3 de Tom Clancy, com a Massive Entertainment construindo ativamente uma equipe para o jogo”, disse a Ubisoft em comunicado.

“Isso inclui supervisionar o desenvolvimento, as operações e a visão criativa junto com equipes de desenvolvimento em todo o mundo que atualmente desenvolvem os jogos para celular The Division Resurgence de Tom Clancy, The Division Heartland de Tom Clancy e The Division 2 de Tom Clancy.”

Para aqueles preocupados com uma possível redução no compromisso da Gerighty Foras-da-lei de Star WarsA Ubisoft confirmou que continuará atuando como diretor criativo do jogo até que o desenvolvimento seja concluído.