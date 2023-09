Epic Games Store: jogos grátis anunciados oficialmente em 28 de setembro de 2023

Solstício

Solstício é um ato Com elementos de fantasia sombria criados pelo estúdio italiano Response Game Studios e publicados pela Modus Game. Lançado em setembro do ano passado, o game acompanha a história de Briar e Lotte, duas irmãs que se transformam em Chimera, uma guerreira híbrida com poderes sobrenaturais, e a única criatura capaz de se opor aos fantasmas que invadem o mundo através do Véu.

Será necessário dominar as habilidades das irmãs e acabar com a invasão dos Espectros antes que seja tarde demais. Se você quiser saber mais, recomendamos a leitura de nossa análise do Soulstice.