Facebook lança múltiplos perfis: como funciona

O Facebook está dando tudo de si com os novos Multi Profiles, já disponíveis na Itália, que permitem vincular vários perfis dentro da mesma conta de usuário.

Vários perfis com uma conta: É a última inovação lançada por ela metade Ativar Facebookuma rede social histórica agora (fará isso no próximo ano 20 anos) e com um público cada vez mais jovem. novidade Vários perfis Já está ativo em quase todos os perfis italianos e pode ser utilizado principalmente por quem fica longe do Facebook devido ao caos causado pela longa série de “amigos“Acumulado ao longo dos anos.





Se bem utilizados, vários perfis do Facebook podem ajudar o usuário Aumente o nível de privacidade Superar a ação inconveniente das listas de amigos, que exige muito trabalho para manter sua eficácia e, por isso, não tem obtido muito sucesso entre os usuários da rede social.

Qual é a vantagem de vários perfis no Facebook?

A ideia por trás Vários perfis no Facebook É permitir aos usuários, de forma simples, criar um arquivo Perfil adicional vinculado à chave mestra e eles a usam para seus propósitos preferidos.





Por exemplo, você pode criar Perfil de trabalhopara que o que publicamos possa ser visto exclusivamente por colegas, clientes ou outras pessoas relacionadas à nossa área de trabalho: publicaremos fotos do cachorro e das crianças no perfil principal, para que apenas amigos e parentes possam ver, e comentários sobre profissionais temas que publicaremos no perfil de trabalho, para não aborrecer os mesmos amigos e parentes.





Tudo isso pode ser feito hoje dividindo ainda mais nossos amigos do Facebook Listasmas é necessário um procedimento completamente não intuitivo, desconfortável e árduo.

Comigo Vários perfisNo entanto, “diferente”uma personalidade“Para o usuário, entre outras coisas, o risco de disseminar o conteúdo errado para o público errado também é limitado.

Como criar vários perfis no Facebook

Em primeiro lugar, uma hipótese: é possível criá-la Novo perfil a cada 72 horasUm máximo quatro No total, caso contrário, fábricas reais para fins ilegais seriam estabelecidas imediatamente.





para Crie um novo perfilvinculado à nossa conta já existente no Facebook, basta clicar na nossa foto de perfil e escolher “Crie um novo perfil“.

Nesta fase poderemos escolher o nome que iremos exibir ao público, o nome de usuário (@mariorosi) e todos os outros detalhes de um perfil normal do Facebook, como foto pessoal E aFoto de capa.

Novo perfil a princípio Ele não terá amigos: Aqueles no perfil inicial Não importado Automaticamente e precisamos enviar novos pedidos de amizade para todos que queremos como amigos no segundo (terceiro, quarto…) perfil.





Também podemos ter amigos em perfis conectados que não temos no perfil principal. Além disso, se excluirmos um amigo que esteja em vários perfis, o cancelamento será válido apenas para um perfil por vez. Então se tivermos O mesmo amigo em vários perfis Teremos que excluí-lo de todos os perfis.

Cada novo perfil é aberto com suas configurações Privacidade padrão, que pode então ser alterado de forma independente. Poderemos, por exemplo, manter um perfil pessoal.”Blindado“E funciona perfeitamente.”Abre“.

Até o Notificações Vindo de perfis diferentes permanecerão separados, mesmo em dispositivos móveis.





Vários perfis do Facebook: limites

Neste momento estou Vários perfis no Facebook Eles têm alguns fronteira Não se sabe se será ultrapassado no futuro. Por exemplo, não pode ser usado mensageiro Com perfis adicionais, mas apenas com o arquivo original.

Você não pode nem usá-lo Mercado do Facebook, Namoro via FacebookEU Pagamentos E a Modo profissional Com perfis adicionais.

Desses limites, o único que definitivamente será ultrapassado é aquele que lhe está relacionado mensageiro Que será habilitado em perfis adicionais para “Contas adultas qualificadas“.