iPhone 13 oferecido na Amazon pelo menor preço de todos os tempos

Pensando em mandar seu iPhone antigo para o sótão e comprar um novo? Este pode ser o momento que você está esperando há tanto tempo. EU ‘iPhone13 Na verdade, está disponível na Amazon em Preço mais baixo de semprecom um desconto incomum de dois dígitos que permite economizar mais de 1 euro.

Especificamente, entre as melhores ofertas de hoje na Amazon, encontramosiPhone 13 azul 256 GB. É um dos modelos mais desejados e comprados na plataforma de e-commerce de Jeff Bezos: seu amplo espaço de armazenamento permite armazenar milhares e milhares de arquivos multimídia (fotos e vídeos, mas não só), enquanto sua cor azul está entre os mais apreciado pelos críticos. Em suma, um Promoção a não perder Por nenhuma razão do mundo (também porque é difícil refazer em breve).

iPhone 13 no nível mais baixo de todos os tempos: recursos e funções

Apesar de ter sido lançado no mercado há alguns meses, ficha técnica do iPhone 13 Não tem a inveja dos smartphones lançados recentemente e com um compartimento de hardware (pelo menos no papel) é mais modernizado e performático do que em seu próprio compartimento. Dentro do corpo de alumínio há Novo SoC A15 Biônico O que, graças ao seu Neural Engine de 16 núcleos, garante um desempenho computacional 50% superior ao da concorrência (e 30% quando se trata de um acelerador gráfico). Além disso, encontramos 6 GB de RAM. não perca conexão 5G Compatibilidade com Wi-Fi 6: você não terá problemas de velocidade de internet quando estiver conectado à rede móvel da sua operadora de telefonia ou quando estiver conectado a uma rede Wi-Fi em casa ou no escritório.

Exibição Super Retina XDR (painel OLED ultrafino) com resolução de 2532 x 1170 pixels e densidade de 470 pixels por polegada e protegido por uma fina camada de escudo cerâmico Isso o torna resistente a arranhões e quedas, mesmo a partir de uma altura de vários metros. Segundo a tradição, na parte central superior encontramos um grande buraco no qual a Apple esconde a câmera frontal e os sensores necessários para o reconhecimento facial com Face ID.

Na parte de trás encontramos um sistema de imagem composto por Sensores duplos de 12MP. O sensor grande angular tem uma abertura f/1.6, enquanto o ultra grande angular tem uma abertura f/2.4: uma combinação que (graças ao suporte AI do A15 Bionic) permite capturar fotos precisas e detalhadas mesmo em baixas condições de luz ou luz quase completamente ausente. lá Câmera frontal TrueDepth Tem resolução de 12 MP e abertura de f/2.2: é ideal para tirar selfies e selfies em grupo, assim como para fazer longas videochamadas no trabalho ou com seus amigos.

Diga tudo o que encontramos agora experimentado e testado iOS 15, que lhe permitirá tirar o máximo proveito do setor de hardware projetado pelos engenheiros de Cupertino. A otimização de hardware/software é, na verdade, um dos pontos fortes do iPhone. Só para dar um exemplo, oindependência do iPhone 13 Não tem nada a invejar a concorrência embora a bateria seja menos “generosa” que a grande maioria dos smartphones Android. Graças ao pacote de software – OS + Aplicativo – capaz de otimizar o consumo e permitir que você chegue ao final do dia sem grandes dores de cabeça.

Não subestimar todos os aspectos da Segurança cibernética e proteção de privacidade: a Apple realmente investiu pesadamente neste setor, garantindo aos usuários que os dados armazenados dentro do dispositivo sejam protegidos de cibercriminosos e de sistemas de rastreamento muito “invasivos”.

iPhone 13 na Amazon: desconto e preço

Como mencionado, o iPhone 13 oferecido na Amazon é uma daquelas promoções que não devem ser perdidas porque não se sabe se e quando será proposto novamente. O iPhone que ele apresentou há alguns meses em Cupertino pelo menor preço de todos os tempos, caiu um Desconto na tabela de preços 13% Permitindo-lhe poupar 134 euros. O iPhone 13 256 GB pode ser adquirido em 924,50€com possibilidade de pagamento Cinco vezes sem juros E sem comissões graças ao serviço que a Amazon oferece aos seus clientes do Prime. Em alternativa, na fase de check-out, é possível escolher o método de pagamento “Compre agora e pague em prestações com a Cofidis”, que lhe permite pagar o seu smartphone Apple em seis ou mais prestações.

As outras cores do iPhone 13 também estão em exibição, embora não sejam tão inferiores quanto a versão azul. Caso esse tom não combine muito com sua roupa ou, simplesmente, você prefira ter um iPhone em uma cor diferente, você pode comprariPhone 13 meia-noiteE Rosa a (Produto) vermelho ao preço de € 949 (10% de desconto no preço de tabela). Também neste caso será possível aproveitar Pagamento em parcelas fornecido pela Amazon (189,90 € por mês durante cinco meses) ou opte pelo serviço oferecido pela Cofidis que, novamente a 0, lhe permitirá comprar um iPhone em 6 ou mais prestações.

