O novo XPeng G6 2023, um SUV agressivo em todos os aspectos inclusive seu preço é de apenas 30 mil euros

XPeng concluiu o processo Produção G6, o primeiro modelo baseado na plataforma SEPA2.0 em pouco mais de dois meses após sua introdução inicial. Esse sucesso é um marco técnico importante para a empresa, pois a plataforma SEPA2.0 abre caminho para a próxima geração de soluções de tecnologia.

A XPeng, marca automobilística chinesa, já ampliou sua presença na Europa com o lançamento dos sedãs P5 e P7, além do SUV G9. A empresa disse que o design do G6 foi projetado para obter homologação nos principais mercados internacionais. Vamos mergulhar em tudo:

Como é construído o novo SUV XPeng G6 2023

O novo XPeng G6 2023 é interessante não só pelo preço

o XPeng G6 2023 cupê suv É desenvolvido na plataforma XPeng SEPA 2.0, que utiliza tecnologia 800V e transformadores de carboneto de silício. Este carro é voltado principalmente para o público jovem, por isso o design é caracterizado por linhas dinâmicas. O G6 combina a estética de um cupê com tração nas quatro rodas com alta eficiência aerodinâmica.

Seu coeficiente de arrasto é de 0,248, enquanto a distância entre eixos de 2,89 m oferece amplo espaço interno, colocando as dimensões gerais no segmento intermediário. Foi dada particular atenção à cobertura que, apesar da sua forma descendente, não compromete a habitabilidade e possui uma grande cobertura panorâmica com mais de dois metros quadrados.

EU’cabine de cinco lugares Ele foi projetado em torno de uma tela central de 15 polegadas, que também inclui controles para gerenciar as saídas de ar controladas eletronicamente. Os bancos, elétricos e climatizados, são revestidos com microfibra antibacteriana de origem orgânica.

Uma das novidades é Corpo de alumínio fundido na frente e atrás do quadro. XPeng introduziu cinco versões, incluindo duas chamadas Pro. O 580 Long Range Pro e o Max estão equipados com um único motor de 218 kW e oferecem um alcance de até 580 km. A XPeng desenvolveu o veículo com os padrões de segurança europeus em mente desde o início, e os clientes do velho continente podem esperar que ele chegue ao mercado no próximo ano.

lá plataforma SEPA2.0, que integra elementos dianteiros e traseiros de alumínio fundido com uma bateria central, introduz a tecnologia de bateria SiC de 800 volts, que desempenha um papel vital na melhoria da eficiência. Como resultado, o G6 afirma que pode viajar até 755 km com uma única carga e pode recuperar um alcance de até 300 km em 10 minutos.

O supercomputador central X-EEA 3.5 fornece capacidade de computação superior e permitiu a integração do hardware mais avançado Sistemas avançados de assistência ao motorista, chamado XNGP, que marca o último passo em direção à direção totalmente automatizada para XPeng. O sistema XNGP do novo SUV XPeng G6 2023 usa uma rede neural profunda que obtém dados de 31 sensores, incluindo um lidar frontal, e utiliza um chip Nvidia Drive Orin-X com poder de computação 508 TOPS.

Também existem versões disponíveis com uma extensãoAutonomia estendidaComo o 755 Super Long Range, que usa o mesmo motor, mas oferece uma autonomia de 755 quilômetros. A versão top é o 700 4WD Performance Max, que é o único equipado com dois motores elétricos com uma potência total de 358 kW. A autonomia neste caso é de 700 quilômetros.

o preço de venda Do novo XPeng G6 2023 cerca de 30.000 euros ao câmbio atual.