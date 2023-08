WhatsApp oferece a capacidade de enviar imagens em alta resolução

Agora é possível no WhatsApp enviar imagens em qualidade HD graças à última atualização do aplicativo para Android e iOS

com a última atualização, Whatsapp Renovado com a introdução de um recurso altamente antecipado: os usuários de aplicativos de mensagens agora têm uma escolha Envie fotos em qualidade HD. Em comparação com as imagens de resolução “padrão”, as imagens de alta qualidade enviadas via WhatsApp serão mais nítidas, graças a uma resolução maior e menor compactação.





O novo recurso é Disponível imediatamenteno Android e iPhone. Basta atualizar o WhatsApp para a versão mais recente disponível para “desbloquear” o botão para enviar imagens em maior qualidade. Além disso, no futuro, um sistema semelhante para videoclipes também será implementado.

É possível enviar imagens em alta resolução com o WhatsApp

A nova versão do WhatsApp oferece, para todos os usuários, a possibilidade Envie fotos em alta resolução aos seus contatos. É um sistema que permite aumentar a qualidade das imagens trocadas por meio do aplicativo de mensagens.





Usar esta nova função é muito simples: ao enviar uma nova foto, na verdade, no topo da interfaceAgora você pode clicar em um arquivoopção HD O que está de acordo com as outras opções já existentes anteriormente.





Dessa forma, a imagem enviada pelo aplicativo terá maior resolução e menor compactação (portanto, não há possibilidade de enviar as imagens na qualidade original). Essa é uma pequena mudança em relação ao que foi visto na versão beta do app, que indicava essa tecla com um ícone menos intuitivo em forma de engrenagem.

Além disso, nos chats, as fotos enviadas em qualidade HD serão marcadas com uma bandeira emblemas HD Ele está localizado no canto inferior esquerdo. O novo recurso já está disponível para dispositivos Android e iOS. Basta atualizar o WhatsApp para a versão mais recente disponível para começar a enviar imagens de alta qualidade pelo aplicativo.

Graças ao novo sistema, os usuários podem escolher entre fotos em padrão de qualidade (Por exemplo 900 x 1600 pixels) e fotos em Qualidade HD (Por exemplo 2160 x 3840 pixels). Claro que, ao optar pelo envio em qualidade HD, as imagens enviadas pelo WhatsApp vão ocupar mais espaço na memória de armazenamento do aparelho.





EU’opção padrão Para enviar fotos via WhatsApp permanece Qualidade padrão. Caberá ao usuário, de tempos em tempos, escolher se deseja converter para qualidade HD ou continuar usando o esquema de compactação implementado pelo aplicativo.

No futuro também para vídeos

“Qualidade HD” está chegando Mesmo para vídeos. Com uma das próximas atualizações, de fato, o WhatsApp apresentará o novo sistema de envio de conteúdo multimídia em HD também para vídeos e não apenas para imagens, como é o caso da última atualização. No entanto, por enquanto, não há informações sobre o momento de lançamento desta nova atualização.