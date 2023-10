Xbox: a atualização de outubro está começando a ficar disponível, vamos ver o que há de novo

Essencialmente, com esta opção é possível atribuir um valor diferente a cada botão dos respectivos controladores, para que possam ser utilizados como uma espécie de teclado. No momento, esta opção parece afetar apenas os controladores Elite e Adaptive.

Entre as principais inovações encontramos a possibilidade Chaves de controle do mapa Igual aos do teclado: Esta opção se aplica ao aplicativo de gerenciamento de acessórios e permite atribuir valores diferentes aos botões do Xbox Elite Wireless Controller e do Xbox Adaptive Controller.

Atualizar para Firmware O lançamento de outubro inclui algumas inovações importantes, como recursos implementados no sistema operacional, alguns dos quais já foram antecipados e testados anteriormente pelos vários anéis alfa do Xbox Insider.

Compartilhe jogabilidade e outras opções

Atribua a nova chave ao console

Adicionada a capacidade de importar gravações de jogos do console diretamente para Clipchamp: Os vídeos gravados no console podem ser editados e editados por meio do aplicativo Clipchamp integrado no PC e no navegador da web, permitindo ajustar a gravação com diversas opções de edição.

Outra opção diz respeito à possibilidade de definir preferências de compartilhamento de dados relacionados ao arquivo Diagnóstico Em todos os dispositivos Microsoft e Xbox: Isso significa que, ao configurar o compartilhamento em seu console Xbox, ele se aplica a todos os dispositivos gerenciados pela mesma conta Microsoft.

Por fim, a atualização de outubro permite que alguns jogadores experimentem uma opção específica que lhes permite entrar no jogo diretamente do perfil do jogador. Usando este recurso, no perfil do jogador, você pode ver facilmente o que os amigos da lista estão fazendo e possivelmente fazendo Entre no jogo Juntos diretamente desta página.

Esta última opção está atualmente em testes e ainda não está clara, mas inicialmente será disponibilizada para um grupo limitado de usuários e depois será cada vez mais ampliada para incluir o público, assim haverá uma forma de entender com mais precisão o que é .