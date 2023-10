A Apple apresentará novos Macs no dia 30 de outubro (à 1h)! Aqui está o convite oficial

Os rumores dos últimos dias tornaram isso uma certeza e a Apple não demorou muito para chegar: No próximo dia 30 de outubro (31 de outubro para a Itália já que a palestra será à 1h) a empresa Cupertino criará um novo evento. Provavelmente se concentrará em Macs e no novo chipset M3, já que o slogan do evento foi nomeado ”Assustadoramente rápido” Isso é “assustadoramente rápido”, o que certamente se refere à velocidade do novo hardware Chips M3 Para novos Mac E também ao fato de que será Halloween.

Scary Quick: O que esperar deste evento?

Como sempre acontece com todos os convites da gigante de Cupertino, não temos certeza de quais serão os anúncios, mas está claro que os verdadeiros heróis serão Macs com o novo chipset M3. Isto também está confirmado Gif Animado Lançado pela Apple, o convite da Apple se transforma em um ícone do Mac Finder.

Neste caso, como rumores já mencionaram várias vezes, a Apple estaria pronta para oferecer um renovado iMac de 24 polegadas Com uma introdução Novo chip M3 Ou seja, o chipset de 3nm que a empresa já colocou no mercado no A17 Pro para os novos iPhone 15 Pro e Pro Max e que aqui verá claramente uma derivação Mac, e não só porque a empresa também pode oferecer um novo modelo de MacBook Pro (possivelmente ainda de 13 polegadas) Qual inserir Chips M3.

A escolha de realizar o evento é estranha Em conjunto com a celebração dia das Bruxas Mas acima de tudo, foi estranho optar por fazê-lo num horário diferente do habitual para eventos anteriores. Sim, porque a keynote, que será exclusivamente online, ou seja, com vídeo gravado, terá início às 15h00. 17h PT ou 17h PT, o que para nós equivale à 1h do dia 31 de outubro. O facto da Festa de Halloween estar disponível certamente funcionou a favor da Apple, que decidiu aproveitar a ocasião de festa que é muito popular nos EUA (e não só) e torná-la ainda mais atrativa com um anúncio importante para a estratégia da empresa . .

Neste ponto tudo o que resta é Nos encontraremos no próximo dia 31 de outubro à 1h Para quem deseja acompanhar as novidades da Apple imediatamente, para outros, obviamente encontrará todos os anúncios diretamente aqui sobre atualização de hardware.