O smartphone Android atual é o Samsung Galaxy habilitado para 5G (41% de desconto)

o Samsung Galaxy A14 5GSeu novo smartphone da empresa coreana foi projetado para disponibilizar tecnologia inovadora a todos Preços razoáveis Para um número cada vez maior de pessoas, está em oferta Amazonas. O que é considerado um dos melhores intermediários atualmente disponíveis no mercado é, na verdade, Disponível ao preço de 123 eurosincluindo frete com Prime, obrigado 40% de desconto.

Samsung Galaxy A14 5G, a classe média para todos

O Galaxy A14 5G está equipado com Bateria de longa duraçãooferece uma melhoria notável na qualidade das selfies, possui memória expansível conveniente e garante até duas gerações de atualizações do sistema operacional Android e até Quatro anos de atualizações de segurança.

lá Câmera frontal de 13 megapixels A elegante câmara traseira com lente tripla oferece maior profundidade de detalhes, cores e motivos em todos os ambientes, enquanto o ecrã adaptativo premium de 90 Hz com um grande ecrã de 6,6 polegadas e resolução FHD+ garante que as imagens estão no topo.

Tem até um aplicativo Saúde Samsung O integrado permite monitorar sua composição corporal, padrões de sono e atividade física, sincronizando perfeitamente com outros dispositivos como o Galaxy Watch5.

Por fim, estou orgulhoso de… Bateria de longa duração Com uma carga e uma memória Interno 64 GB ou 128 GBCom capacidade de expansão de até 1 TB usando um cartão microSD. Resumidamente para A Preço vantajosoO Galaxy A14 5G oferece a experiência Galaxy mais completa que os usuários já conhecem e amam, mas a um preço acessível. Obtenha agora na Amazon Por apenas 123 euros.

