WhatsApp: Recuperação FÁCIL de Mensagens | É rápido e leve

A batalha entre Telegram, Messenger, Signal e os DMs do instagram e Whatsapp é uma batalha bem conhecida, mas se todos eles a seu modo permitem recuperar mensagens apagadas, há uma que complica um pouco as coisas, ainda hoje.

Vamos falar sobre WhatsappAplicativo Green Meta (anteriormente Facebook).

Talvez você tenha conversado com ele e acidentalmente apagou uma mensagem, não uma daquelas escritas depois da ressaca do Ano Novo, mas algo tão importante quanto a posição do seu carro no gigantesco estacionamento do hotel. condenação Agora existe uma solução que afeta especificamente os usuários da Apple que usam iPhones, Mas também aqueles com um dispositivo Android ou conversando… via Windows!

Recuperação de mensagem: a maneira antiga

Até hoje, a única saída era explorar a parceria entre Google e Meta usando Backup do Google DriveNa verdade, configurando no menu Chat Backup, você pode acessar sua conta do Google e configurar um backup. É muito fácil de fazer:

Abra você o whatsapp ir para > “Mais opçõesConfigurações > Bate-papos > Backup

ir para > “Mais opçõesConfigurações > Bate-papos > Backup Escolha uma conta do Drive (uma com bastante espaço, se possível)

pressione escreverbackups“

Então, mais tarde, para obter as mensagens de volta:

Verifique se você está usando um aplicativo com um número verificado

Suba as escadas Mais opções > Configurações > Bate-papos > Backup

Vincule sua conta

clique em “ Redefinir “

“ Então “ Venha “

“ Aguarde o (longo) processo recuperação de arquivos de mídia (fotos, áudio, vídeo, gifs e stickers)

(fotos, áudio, vídeo, gifs e stickers) Finalizado!

Com este método, você pode criar backups táticos manuais e posteriormente restaurar mensagens (as razões para fazer isso são muito diversas, mas já podemos imaginar alguns dos danos que você pode imaginar).

A nova forma | Menos complicado e funciona até no iPhone

Se você estiver no Android, restaurar um backup será uma brincadeira de criança, mas há casos fortuitos em que o Google Drive Pode levar muito tempo Ou você tem um iPhone, caso em que a única maneira que sabemos que pode ajudá-lo é usar um aplicativo muito poderoso chamado “UltData WhatsApp Recovery”.

Mas não se apresse em instalá-lo, primeiro explicaremos como funciona e, finalmente, você poderá baixá-lo no link que forneceremos.

Como funciona a recuperação UltData WhatsApp

Ao contrário do backup do Drive, este não é baixado diariamente, mas você terá todas as suas conversas no aplicativo e elas serão criptografadas (para que você fique protegido dos bandidos).

Mas então, como funciona?

Depois de baixar o aplicativo, siga estas etapas simples:

Conecte-se com Cabul seu dispositivo Android ou iPhone para o seu PC/Mac

seu dispositivo Android ou iPhone para o seu PC/Mac Selecione o que deseja recuperar na lista suspensa (como fotos, bate-papos, vídeos, documentos etc.)

Depois de selecionar um ou todos os itens, clique em pesquisar “

“ Uma pequena janela aparecerá com Recuperado com sucesso ! Clique em Sim.

! Clique em Sim. Certifique-se de que tudo está lá

Não demorou muito e você teria recuperado todos os seus arquivos ou conversas mais importantes que tanto prezava, especialmente aquelas que parecem [MESSAGGIO ELIMINATO] O que, convenhamos, é bastante desagradável.

Não levará mais de dez minutos e você terá um trabalho limpo e rápido.

para baixá-lo Deixamos-vos os links de download E não ligue para os comentários, eles foram lidos por pessoas que não entenderam que tinham que conectar o smartphone ao computador, se você seguir nosso guia não terá problemas.

Você pode baixá-lo aqui para Iphone ou aqui para andróide.

O aplicativo é pago, mas você pode usar a versão de teste Recuperando mensagens, mesmo várias vezes com diferentes ativações de avaliação; Mas fique quieto, vamos fingir que não te contamos.