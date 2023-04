Realme GT Neo 2 está de volta à oferta a um preço imbatível (-131€)

o Smartphone Realme GT Neo 2 É apreciado não apenas por sua estética colorida, mas também por seu excelente setor de ferragens. Um verdadeiro prazer para os olhos combinado com funcionalidade e desempenho de alto nível. Também digno de nota é o sistema de carregamento muito rápido.

Aproveite hoje, antes que a promoção acabe: Conclua seu pedido na Amazon obrigado um Desconto de última hora de 28%Realme GT Neo 2 será apenas o seu smartphone 339 euros em vez de 469 euros.

Novo desconto no smartphone Realme GT Neo 2

Na zona frontal temos um display AMOLED de 6,62 polegadas com resolução FullHD+ e taxa de atualização de 120Hz, para imagens definidas e suaves. A bordo deste smartphone Realme, encontramos o incrível processador Qualcomm Snapdragon 870 5G para garantir um desempenho muito alto com suporte para 128 GB de memória, na qual muitos arquivos ou aplicativos podem ser salvos, e 8 GB de RAM.

Poderá tirar excelentes fotografias com a tripla câmara traseira de 64MP, à qual se adicionou uma câmara selfie de 16MP, perfeita para a sua partilha nas redes sociais. Suporte completo para dual SIM, para que você possa usar mais de um número de telefone em seu smartphone Realme GT Neo 2. A bateria é uma bomba: 5.000 mAh para passar o dia com facilidade, com capacidade de carregamento rápido de 65 W.

Siga seus instintos antes de ficar sem modelos, por exemplo leve-o para casa Seu novo smartphone Realme GT Neo 2: Você economizará 131 euros eu vou inventar Frete grátis Em tempos muito rápidos.

