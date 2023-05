Fallout: Foi assim que os Vaults nasceram e o que eles realmente deveriam ser

Tim Cain é um dos pais da série Ele cai Em 1997, foi lançado como eles nasceram o cofres E qual é o seu verdadeiro objetivo. Ele fez isso em um novo episódio de sua série do YouTube “Cain on Games”, no qual está ocupado revelando algumas informações básicas sobre os títulos em que trabalhou ao longo dos anos.

Atualmente trabalhando para a Obsidian Entertainment, Cain foi co-fundador da Troika Games. Ele é considerado um dos maiores designers de jogos de RPG ocidentais.

Em relação aos cofres da série Fallout, Cain explicou que eles foram construídos com um objetivo totalmente diferente de garantir a sobrevivência da raça humana e repovoar a Terra após a catástrofe nuclear: “Com o desenho dos cofres, o chefe do Enclave e o altos representantes do governo disseram ‘Vamos construir uma nave estelar e enviá-la para as estrelas mais próximas.'” Então eles poderiam fazer uma usina de energia atômica que ajudaria a construir espaçonaves por centenas de anos, mas não sabíamos como fazer todo o resto. Então o chefe da Vault-Tec, que não é exatamente um cara legal, disse que você pode use os cofres para descobrir quais tecnologias a espaçonave precisa.”

Para resumir, os enterros são projetados não apenas para a salvação da humanidade, mas também Laboratórios experimentais Onde os sobreviventes são usados ​​como cobaias para descobrir quais tecnologias devem ser desenvolvidas para uma nave projetada para fazer a raça humana migrar para o espaço, permitindo que sobrevivam centenas de anos antes de chegar ao seu destino.

Cain então explicou que o Vault de onde Vault City se originou em Fallout 2 era um vault de controle, projetado para fazer tudo certo. O objetivo da Vault-Tec ia muito além de salvar alguns americanos de uma catástrofe nuclear para viver em um mundo devastado e poluído, tratava-se de colonizar o espaço e abandonar a Terra.

Em outras ocasiões, ele contou a Cain sobre um RPG do Senhor dos Anéis que nunca foi financiado e como Vampire: The Masquerade Bloodlines deveria ter pelo menos duas sequências.