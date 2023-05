Microsoft e Activision: A União Europeia deve aprovar a aquisição hoje, segundo a Bloomberg

também para bloombergEU’A União Europeia deve concordar EU’Aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft Em um dia hojeEstá, aliás, já a confirmar os progressos publicados pela Reuters há alguns dias, com confirmação oficial que deverá chegar até 22 de maio, mas o primeiro contacto está previsto para as próximas horas de 15 de maio de 2023.

Esta não é uma informação oficial, mas é claro que algumas fontes próximas ao assunto disseram à Bloomberg que a Comissão Europeia pretende aprovar a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, talvez por meio de algumas modificações e concessões, com base no que aparecerá no final das consultas. .

Há alguns dias, a Reuters também informou que recebeu informações sobre uma possível aprovação da UE, e a mensagem deve chegar hoje. No entanto, de momento, ainda não foi recebida qualquer confirmação por parte de fontes oficiais, mas iremos acompanhar o desenrolar do assunto nas próximas horas.

Ainda falta uma semana para o prazo fixado pela Comissão Europeia, ou seja, 22 de maio de 2023, mas a primeira confirmação pode chegar já hoje, esperando-se uma resposta mais ampla posteriormente. Se os rumores relatados pela Bloomberg e pela Reuters se confirmarem, a UE, ao aprovar a aquisição, emitirá um dossiê. Uma decisão contrária à decisão da British Capital Markets Authority que, em vez disso, bloqueou a aquisição com base nos riscos de monopólio relacionados aos jogos em nuvem, o que poderia tornar a situação ainda mais complicada.

De qualquer forma, este será um bom argumento a favor da Microsoft no escritório gravidadetendo em vista que a Companhia, juntamente com a Activision, já decidiu interpor recurso junto ao CAT para rediscutir a decisão do Reino Unido, inclusive nomeando um distinto advogado especializado nesses casos.