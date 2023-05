Activision Blizzard: Microsoft tem poucas chances de sucesso apesar da UE, segundo Bloomberg

De acordo com a analista da Bloomberg, Jennifer Rhee, Microsoft Ela ainda tem uma pequena chance de conseguir obtê-lo Activision Blizzardapesar do julgamento positivo de Comissão Europeiauma das três agências antitruste vinculadas ao acordo.

Segundo Ray, a decisão da Comissão Europeia dá alguma esperança, mas no geral não surte muito efeito Chance de sucesso A Microsoft está em processos judiciais com a FTC, autoridade antitruste dos Estados Unidos, e a CMA, autoridade antitruste inglesa, ambas desfavoráveis ​​ao negócio.

A razão por trás de Rie é que cada jurisdição tomou sua decisão com base nas condições de mercado em seu território: “Esses termos podem diferir e, portanto, podem levar a conclusões diferentes sobre o efeito da transação no mercado.”

Em suma, destacou Rey, os órgãos antitruste decidem com base em seus órgãos mercados de referência E sem levar em conta o mercado global, então as decisões de um não necessariamente influenciam as decisões do outro.

De qualquer forma, veremos como a situação se desenvolve. Como você sabe hoje, a Comissão Europeia expressou uma opinião positiva sobre a aquisição e deu sua aprovação.