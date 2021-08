A maneira mais certa de detê-los

Uma função que silencia chamadas indesejadas. O WhatsApp está tentando se atualizar desenvolvendo novos métodos para sua tranquilidade.

É o aplicativo mais utilizado, apesar do período de reprovação devido ao infame problema de privacidade. O WhatsApp permanece no topo da nossa lista em termos de aplicativo de mensagens, a menos que você esteja dentro do círculo (não muito pequeno) daqueles que optaram por mudar para o Telegram. migração que Experimente o aplicativo do Facebook para se adaptar Desenvolva alguns recursos da melhor maneira possível e tente tranquilizar os usuários de que as notícias sobre privacidade não colocarão ninguém em risco. A estratégia funcionou apenas parcialmente.

De qualquer forma, o WhatsApp ainda tem milhões de usuários. E ao conhecê-lo, você aprende a entender quantos recursos ocultos existem, podendo até mesmo resolver alguns pequenos problemas de uso. É o caso, por exemplo, Bloqueie chamadas indesejadas. Um aspecto que nem todos conhecem, mas que, de certa forma, pode nos proteger de inconvenientes desagradáveis. Na verdade, o WhatsApp pensou nisso antes de nós, criando uma função de bloqueio personalizada.

WhatsApp, como as chamadas indesejadas são silenciadas

“Uma maneira de detê-los todos.” Um tom um tanto Tolkien, mas de alguma forma próximo da verdade. Além disso, uma vez que não é uma função real, muito mais do que uma pequena ação, ela ainda pode ser usada tanto no Android quanto no iOS. Samsung foi a primeira a relatar isso, que na verdade incluí entre a nova funcionalidade personalizada, especificando que os usuários “poderiam se alegrar com a chegada dessa nova função de backup”. Não há mais aborrecimentos depois disso, porque o WhatsApp irá bloquear o indesejado.

Se o desejo é bloquear chamadas e / ou mensagens de um determinado usuário, o contato será bloqueado com certeza. De qualquer forma, essa seria uma solução extrema, o que é um claro sintoma de que queremos relacionamentos com essa pessoa praticamente do zero. O silêncio é diferente. Se o objetivo é apenas silenciar notificaçõesBasta ir ao chat e tocar em “Silenciar notificações”. O relógio mudará para Mostrar notificações, em vez disso, para silenciar as chamadas recebidas de um número. Se quisermos fazer isso com todo o catálogo de endereços do WhatsApp, precisaremos ir para Configurações, depois para Notificações e depois para Toque na seção Chamadas. Tudo o que precisamos fazer é selecionar a opção “Nenhum” para silenciar nosso telefone. Na interface do WhatsApp, é claro.