Skyrim Anniversary Edition foi anunciado, saindo em novembro para PS5 e Xbox Series X / S

Finalmente aconteceu: Bethesda Softworks anunciou uma nova versão do Skyrim. Os jogadores costumam brincar sobre mais uma reinterpretação do lendário RPG (Editor Até a própria Betesda fez), mas a empresa agora está sob a asa da Microsoft já revelou a nova versão do jogo durante a QuakeCon.

The Elder Scrolls: Skyrim Anniversary Edition É a versão definitiva do aclamado mundo aberto de Bethesda, anunciado para marcar o décimo aniversário do título que fez a história do gênero literário. Ainda não conhecemos informações particularmente detalhadas, mas o que sabemos é que a Edição de Aniversário incluirá 10 anos de conteúdo para se perder nas ruas de Tamriel. Também fornecido Algumas pequenas adições, incluindo um novo mecânico de caça, e está confirmado Mais de 500 mods do Creation Club, a plataforma na qual o conteúdo amador adicional para o jogo é publicado.

Skyrim Anniversary Edition chegará11 de dezembro deste ano No PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S, PS4 e Xbox One. Todos aqueles que compraram o título no antigo console público, Ou quem já possui uma edição especial do SkyrimE Será capaz de atualizar gratuitamente nas plataformas PS5 e Xbox Series X de próxima geração|s. Retornar ao Skyrim pode finalmente aliviar a espera The Elder Scrolls VI, que será lançado após Fable and Avowed.