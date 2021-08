“Ele se espalha entre os jovens e muitas pessoas não percebem.”

“Estamos em meados de agosto, me perdoe, mas não vejo toda essa pressa para fazer uma mancha ou todas essas estrias para os exames. Claro, não há dúvida: os positivos sem sintomas são muito mais do que os que aparecem nos números oficiais. Mas não estou pessimista com a queda, confie nas vacinas. ” Senhor Massimo Galli, um especialista em doenças infecciosas e diretor médico do Hospital Sacco em Milão, repetiu isso por vários dias: “Olhando para a curva de infecção de Doença do coronavírusDevemos nos perguntar quão confiáveis ​​são os dados nesta época do ano, agosto, com tantas pessoas de férias ”. Porém, para ele que sempre foi descrito como um dos proponentes do partido dos pessimistas, isso indicava que não haveria desastre no outono devido ao efeito multiplicador da infecção. E ele repete: “Confie nas vacinas, elas funcionam e fazem bem.”





Não vacinado ou em dose única: aqui está um vislumbre das mortes de Covid na Itália nas últimas semanas

Por que você acha que as 7.000 pessoas infectadas que encontramos todos os dias são um instantâneo parcial da disseminação do vírus? “Mas não há dúvida de que o número de feridos é superior ao que parece nos números oficiais. Hoje se trata de uma variável, DeltaQue se move com muita facilidade. E que é muito comum entre os jovens, que são em grande parte assintomáticos e, portanto, muitas vezes, nem sabem que foram infectados. Depois, a época do ano em que vivemos, as férias, o mês de agosto … mas você realmente vê filas de pessoas que vão fazer os testes? ».

Não, mas também é verdade que para viajar para outro país, se eu não tiver sido vacinado, devo fazer um teste de antígeno. “Mas sim, isso é parcialmente verdade. Mas então, se você tirar minhas férias na Itália, não precisará de um cotonete.”

São tantos aspectos positivos, sem saber, que corre o risco de uma infecção provocar uma explosão ao regressar das férias? “Em primeiro lugar, temos que perceber que ainda não acabou, que a epidemia está em curso e que ainda há muita gente que não está imunizada. Quando chegarmos à idade em que já existe uma vacina autorizada, temos também vacinar os jovens e os muito jovens. E nas escolas., em caso de surto, teremos que intervir com novos tipos de testes, sem perder muito tempo a discutir a sua fiabilidade, porque então a única alternativa é não fazer nada, que não é bom. Porém, se vacinarmos, ainda mais do que vacinamos, Principalmente na casa dos cinquenta e sessenta anos, a situação vai ficar sob controle. Olha os hospitais, os pacientes mais perigosos são principalmente os que não estão imunizados. E lá é outro elemento que pode nos ajudar … ».

Qual? “O grande número de pessoas na Itália que superaram a infecção, talvez sem o seu conhecimento. A experiência nos ensina que nos casos de reinfecção, com graves consequências, são extremamente raros. Existem até estudos que o comprovam. Aí ainda acho que não faz sentido vacinar os já infectados ”.

Questiona-se: entre a proteção que as vacinas garantem e a proteção de que podem contar quem superou a infecção, talvez não faça mais sentido se preocupar com o número de novos casos positivos. “Não é o caso, ainda estamos longe dessa possibilidade, porque o segmento da população que não se vacinou ainda é muito alto, poderemos ter acesso a esse tipo de sistema, que só leva em conta a internação , quando seguramos aquele segmento de pessoas vulneráveis. Por outro lado, notamos o seguinte: em regiões onde a taxa de vacinação é baixa, o número de internações aumenta a cada dia.