O Xbox Series X funciona? S SSD em um console Sony? Digital Foundry Responds – Nerd4.life

O SSD do Xbox Series X | S. Funciona em PS5? É uma pergunta que alguns de vocês podem não ter se perguntado fundição digital Sim e resolvi dar uma resposta. No vídeo que você encontra acima, a partir das 11h15, a revista explica seus testes com consoles Sony e Microsoft.

Digital Foundry explica que o PS5 detecta o Xbox Series X | S SSD como M.2 é compatível com o console na inicialização e solicita que você o formate para usá-lo. Depois de tentar formatar, o PlayStation 5 fica com 13% do processo e trava. Imediatamente após a reinicialização forçada do console. Felizmente, a máquina de jogos Sony ainda está funcionando após a operação. Por outro lado, o SSD será desativado.

Digital Foundry diz que testou duas unidades Xbox Series X | S são diferentes e em ambos os casos o resultado foi o mesmo. A revista sente que pode afirmar que o controlador SSD da Microsoft Não funciona com PS5 E não recomendo fazer o teste sozinho para não desperdiçar o SSD.

Obviamente, o jogador médio não teria motivos para tentar uma ação dessa natureza, pois também é uma técnica desnecessariamente cara. Ter que comprar um Xbox Series S ou Xbox Series X apenas para obter um SSD para usar no PS5 não faz sentido. A Digital Foundry queria experimentar a experiência, como o “cientista maluco” da situação.

Para ficar no tópico do PS5, aqui estão as velocidades dos SSDs NVMe M.2 em comparação com os discos rígidos internos da Digital Foundry.