Todas essas contas foram esvaziadas: um ataque de phishing atingiu o alvo

O novo ataque hacker atingiu o alvo: a estratégia habitual de phishing foi bem sucedida e todas estas contas foram esvaziadas.

Nem é hora de entender que estamos no ano de 2024, e que estamos no ano de 2024 Ataques de hackers Eles já fizeram vítimas ilustres. Ele sabe algo sobre isso Microsoftafetado pela fragilidade do software antivírus, mas sobretudo pela terrível vulnerabilidade Femidrono novo malware que contorna o Windows Defender SmartScreen para se infiltrar nos dispositivos da gigante de Redmond.

Até mesmo um cientista Moedas digitais Ainda alvo de criminosos cibernéticos. Isto ocorre em parte porque o Bitcoin, com seus famosos altos, baixos e flutuações, voltou para cerca de US$ 40.000 (pouco menos), e em parte porque o mundo das criptomoedas ainda é um mundo relativamente desconhecido.

Isso significa que atrai muitos investidores pela atratividade dos potenciais ganhos financeiros. Mas como muitos criminosos choramNa verdade, aí vem outro golpe para muitas vítimas infelizes. Então O ataque de phishing habitualque todos já conhecem, mas que também continua causando caos, atinge o alvo, esvaziando as contas de muitos usuários, e também aproveitando a falta de experiência e consciência das pessoas.

Ataque de secagem e phishing no mundo das criptomoedas: mais de 130 mil vítimas caem na armadilha

Sim, o phishing é uma ferramenta cada vez mais utilizada, completamente relacionada com criptomoedas e inclui um tipo de malware conhecido como secagem. o Grupo IBI Em relação aos crimes de alta tecnologia, especialistas em tecnologia descobriram novos detalhes sobre um notável golpe de phishing, com base em uma imagem e um exemplo Modelo de fraude como serviço.

A referida campanha teve início em novembro passado e continua em curso Afetou muitos provedores de carteira Criptomoedas, deixando em seu rastro uma enorme quantidade de danos financeiros, que podem ser medidos em mais de US$ 80 milhões em criptomoedas. O Inferno Drainer era um grande dreno de criptomoedas de múltiplas cadeias que funcionava há muito tempo em sites sofisticados de phishing.

O que fez com que as infelizes vítimas fossem enganadas para conectar suas carteiras de criptomoedas à infraestrutura dos invasores. Grupo-IB Descubra mais de 16.000 domínios exclusivos Associado ao esquema de phishing Inferno Drainer, representando pelo menos 100 marcas individuais de criptomoedas. Todo o sistema contém scripts maliciosos que se fazem passar por protocolos Web3 comuns Personificando a Coinbase.

O objetivo era a comunicação Tantas carteiras quanto possível, Obtenha o consentimento do usuário para permitir a transação. Assim que a vítima vinculou sua carteira criptografada, ela esvaziou suas contas e também roubou NFTs e similares. O “Trojan” da Coinbase é crucial: Quase 130.000 vítimas poderiam ter caído na armadilha.