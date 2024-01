Circule e pesquise no Galaxy S24 e Pixel 8 em 31 de janeiro: é assim que funciona

Series Galáxia S24 A Samsung introduziu um recurso baseado em IA generativa que visa simplificar as pesquisas na web: a referência vai para Circule e pesquise , uma evolução do Google Lens que permite realizar pesquisas a partir de uma imagem simplesmente movendo-a com o dedo ou com a S Pen. Esta ferramenta também estará disponível no Pixel 8 e 8 Pro, conforme confirmado por um vídeo postado por Mishaal Rahman no X, que nos permite monitorar Processo ao vivo . Espera-se que estreie nos dois smartphones do Google e na linha Galaxy S24 31 de janeiro .

Aqui está uma demonstração do novo gesto Search Circle em um arquivo @madebygoogle Pixel 8 Pro! Este gesto permite tocar, rabiscar ou desenhar um círculo ao redor do texto ou imagens na tela para pesquisá-los no Google.

Do texto ao áudio e às imagens com o Lens: o que vem a seguir? Explorando a inteligência artificial Avançado para reconhecer qualquer coisa com um gesto na tela diretamente Dentro do aplicativo que você está consultandoportanto, sem ter que interromper o que está acontecendo. Circule e pesquiseque surgiu de uma colaboração com a Samsung, é um dos primeiros sinais claros da integração da inteligência artificial nos smartphones.

Determinar o Google Circule e pesquise (Círculo de pesquisa Em inglês) “Uma nova maneira de pesquisar qualquer coisa no seu smartphone Android sem trocar de aplicativo“. Requer um simples gesto com o dedo ou com a S Pen – não importa se é necessariamente um círculo, dependendo do caso, você também pode rabiscar ou até tocar na tela: em todos esses casos o Google reconhece automaticamente o objeto que queremos receber Informação Ou a palavra/frase de Para traduzir.