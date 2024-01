Funções secretas do Google Maps que salvam você: ninguém as conhece e as usa | Um desperdício absoluto de um aplicativo

Você está usando o Google Maps no mínimo, então definitivamente precisa conhecer esses recursos que irão salvá-lo.

Nas ultimas decadas tecnologia Ela fez grandes progressos e tornou-se cada vez mais Mais presente em nossas vidas E útil em todas as circunstâncias. Saber usar diferentes dispositivos eletrônicos nos ajuda Melhorar algumas atividades O que pode ter sido anteriormente mais complexo ou demorado mais para ser implementado.

Na verdade, é essencial apreciar plenamente o progresso tecnológico E saber como usar isso a nosso favor E da melhor maneira. Como muitas pessoas mal conseguem usar um smartphone, muitas funções tecnológicas, seja para um computador pessoal, um telefone celular ou outros dispositivos, permanecem desconhecidas.

Por exemplo, existem alguns aplicativos que podem ser baixados em um smartphone que raramente usamos e, portanto, não sabemos muito sobre eles. Mas também existem outras aplicações que consultamos praticamente todos os dias, pensando que sabemos utilizá-las 100% e depois descobrimos que também são Eles escondem empregos Completamente desconhecido para nós.

Um dos aplicativos mais baixados e utilizados da loja em smartphones é Google Mapas. Esta aplicação nos permite Orientando-nos Quando nos encontramos em um lugar desconhecido ou quando temos que Alcançar um objetivo específico Não conhecemos os indicadores corretos para isso. Graças aos inúmeros mapas disponíveis, o usuário pode navegar pelo espaço da melhor maneira possível. Mas há muito.

Empregos secretos

Mesmo que pensemos que sabemos muito bem como usar o aplicativo Google Maps, é melhor destacar que, em vez disso, este aplicativo Esconde algumas funções úteis que são desconhecidas por muitos. Uma delas é a possibilidade Entre nos estágios intermediários Enquanto determinamos o caminho que devemos seguir para alcançar nosso objetivo. Esses estágios intermediários servem Explore mais lugares desconhecidos Pode ser incluído em Máximo nove.

Para fazer isso é necessário Clique nos três pontos na parte superior e direita e selecione Adicionar estágio. Outro recurso útil é usar o Google Maps quando você estiver Desligado Ligado. Para podermos baixar os mapas que nos interessam, basta Clique na foto do seu perfil no canto superior direito Na tela do aplicativo e Selecione mapas off-line. Há também uma vantagem em pensar verde.

Se você se preocupa com o meio ambiente

Faríamos qualquer coisa por você Ajude nosso planeta Google Maps também é compatívelSustentabilidade ambiental. Na verdade, existe a possibilidade de escolher um itinerário Reduz o consumo de combustível e as emissões de carbono. Quando você insere um ponto inicial e final, eles aparecem abaixo das entradas de tempo e distância Folha verde pequena. Se você clicar nele, você receberá instruções para A Caminho verde para o controle de resíduos. Ao usar o Google Maps para sua rota a pé e anote-a O ponto que indica onde você está está descentralizado e impreciso-Você pode recalibrar a bússola diretamente no aplicativo.

é necessário Clique no ponto azul e escolha o item Bússola de Calibração. Neste ponto, o Google Maps solicitará que você faça movimentos em forma de oito várias vezes. Finalmente, se quiser evitar inserir sempre os mesmos endereços, você pode Salvar Aqueles usados ​​com mais frequência (endereços residenciais e comerciais). Fazer isso, Abra o menu principal do Google Maps E clique em Suas localizações e título. Estas funções são muito úteis e Eles nos salvam de situações que podem se tornar desagradáveis (Perder nunca é divertido.)