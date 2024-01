Como serão as nossas casas em 2030: as previsões da IKEA assustam a todos

Certamente você também já se perguntou pelo menos uma vez na vida como serão as casas do futuro: a IKEA finalmente revelou a resposta.

Todos nós já imaginamos pelo menos uma vez como seriam os carros, os supermercados e as casas no futuro. A este respeito, o gigante imobiliário sueco A IKEA queria analisar mudanças no estilo de vida De pessoas nos últimos dez anos Para prever como serão as casas em 2030.

Você está curioso para saber o que o futuro nos reserva? Como serão os ambientes domésticos daqui a dez anos? Quer saber se a tecnologia vai assumir também este aspecto das nossas vidas ou se, pelo contrário, haverá uma inversão de tendência que nos aproximará dos espaços abertos e da natureza? Então não perca mais tempo e continue lendo nosso artigo de hoje.

Como serão as nossas casas em 2030: estudo da IKEA revela o que vem pela frente

À luz das mudanças ocorridas nos últimos anos. A IKEA estabeleceu um objetivo Analisar o comportamento das pessoas no ambiente doméstico, a fim de Para prever como serão as casas no futuro. Em seu estúdio Relatório IKEA Life at Home 2023, A empresa levou em consideração uma amostra de 250 mil pessoas em quarenta países ao redor do mundo e demonstrou que existem oito atitudes diferentes para viver a dimensão doméstica com leveza: controle, conforto, segurança, cuidado, pertencimento ao espaço, diversão, resultados e aspirações.

Obviamente, acrescentamos a tudo isto os efeitos da crise climática, que nos próximos anos terá um impacto ainda maior no nosso planeta e no nosso modo de vida. Finalmente, os especialistas também levaram em conta as transformações sociais.

Com base nessas introduções, surgiu um quadro geral que não é totalmente otimista. No entanto, a IKEA declarou que “podemos preparar-nos para diferentes eventualidades”, sublinhando como cada indivíduo, na sua forma de comportamento, pode mudar o resultado da procura, de uma forma que conduza a um resultado positivo. Em todo o caso, De acordo com a IKEA, existem três cenários de vida futuros possíveis:

Jin mora em um pequeno espaço dentro de um arranha-céu em Seul, onde a planície foi evacuada devido à crise climática. Para alcançar amigos, use inteligência artificial; Angela mora em uma casa compartilhada em Massachusetts, onde passa a vida trabalhando individualmente. Neste cenário, assistimos também a uma tentativa de adaptação dos espaços habitacionais às alterações climáticas; Jimmy mora com seus dois parceiros e filhos em uma pequena cidade sueca. A família confiou à nuvem a gestão de todas as principais atividades domésticas: das compras à limpeza.

Em suma, o que emerge claramente é que embora o futuro não seja um destino fixo, A inteligência artificial certamente desempenhará um papel central no nosso modo de vidaem qualquer cenário possível.