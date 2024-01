5 ideias para criar um pequeno cantinho de café na cozinha: elegante e prático, mas também muito eficaz

Amante de cantinho de café? Hoje revelamos 5 ideias para criar uma de grande impacto na sua cozinha.

Nos últimos anos, cada vez mais pessoas começaram a desfrutar do prazer de tomar um bom café em casa. A tendência tem levado muitos a criar verdadeiros recantos pensados ​​para acomodar xícaras, máquinas de café, pastilhas, potes e, em alguns casos, até doces para acompanhar essa doce pausa do dia a dia.

Se você também sonha em fazer o mesmo, mas não encontra a ideia certa, então você está no lugar certo. Hoje, na verdade, você está Vamos revelar pelo menos cinco maneiras de criar um cantinho do café Prático, arrumado e capaz de conquistar você à primeira vista.

Ideias para criar um cantinho de café na cozinha

A primeira coisa que você faz quando ama Café em todas as suas formas Sua ideia de criar um cantinho de café é avaliar se você usa cápsulas de café e, portanto, com a máquina ou se você prepara usando uma moka. Se no primeiro caso você consegue se posicionar em qualquer lugar, no segundo pode ser mais prático criar um canto próximo ao fogão.

A partir deste ponto você pode usar canto da bancada da cozinha, Coloque uma toalha de mesa por baixo delineando-a e coloque as xícaras, a jarra de café, o açúcar e talvez um contendo os biscoitos. Se desejar, você também pode adicionar algumas estampas de canecas ou alguns acessórios que indiquem melhor a área, tornando-a especial.

No caso de máquina ou café americano O recanto também pode ser criado longe do fogão e talvez perto da despensa. Neste caso, você só precisa de uma tomada. Depois de determinar a posição da máquina de café, você pode pensar no porta-cápsulas, xícaras e, novamente, quaisquer doces. O mesmo canto também pode ser organizado em um móvel personalizado E pronto para acomodar talvez tudo o que for necessário para chás e infusões de ervas ou para pequenos-almoços e lanches. Uma área que se enriquece de acordo com as necessidades e que tornará a casa mais confortável.

Então há uma escolha Compre um carrinho pequeno Onde colocar xícaras, qualquer outra coisa em cima, colheres de chá, guardanapos, adoçantes, etc… na gaveta ou prateleira de baixo. Isto também é útil se você usa a máquina e está acostumado a levar café para a sala. Finalmente se houver espaço Você pode escolher um armário fixo Deve ser dedicado apenas ao cantinho do café e ser enriquecido de forma criativa com a adição de estampas e decorações de caráter especial e tudo o que você possa gostar de ver enquanto descansa.

Obviamente, essas são apenas algumas das muitas ideias de um cantinho do café que funciona e pode ser personalizado ao mesmo tempo de acordo com as necessidades pessoais e familiares.