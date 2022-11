Telefone favorito dos traficantes de drogas – eis o porquê

O telemóvel tem sido uma ferramenta de comunicação indispensável para todas as pessoas durante anos, independentemente da raça, idade e sexo, na verdade agora é comum ver crianças e idosos carregando um smartphone que podem usar sem problemas particulares.

No entanto, nem todos os celulares são usados ​​para manter contato com entes queridos ou para trabalhar legalmente, de fato, alguns modelos de celulares também são ideais nas mãos de bandidos, que conseguem escapar da polícia mantendo contato com outros ladrões ou traficantes de drogas.

O celular mais popular dos traficantes de drogas

Enquanto as pessoas competem para comprar o modelo mais recente de smartphones, seja Apple, Samsung, Huawei etc., também há pessoas que pretendem usar o telefone para fins ilegais e que estão sempre à procura de modelos mais antigos que o permitam. Desfrute de maior segurança.

De acordo com a investigação realizada pelo portal Vice, que analisou especificamente o mundo do tráfico de drogas no Reino Unido, os telefones celulares das gerações mais antigas são os mais usados ​​graças às suas poucas funções.

Parece que o modelo mais usado é o Nokia 8210, que, ao contrário dos novos smartphones, claramente tem qualidades úteis no mundo dos traficantes, mais especificamente este telefone foi escolhido para:

A bateria em telefones mais antigos tem uma vida útil infinitamente maior, o que é um aspecto essencial a ser considerado principalmente quando se trata desses ambientes

Sem GPS, Wi-Fi e Bluetooth

A falta estrutural de GPS, Wi-Fi e Bluetooth garante um nível de segurança muito alto, o que dificulta muito a identificação de criminosos e suas conexões, principalmente se o cartão SIM for trocado com frequência.

Comparado com os smartphones mais novos, o Nokia 8210 é infinitamente mais gerenciável e fácil de esconder, basta pensar que as dimensões do novo iPhone 14 Pro Max, por exemplo, são 160,7 x 77,6 x 7,9 mm enquanto o Nokia 8210 vem apenas em 101 x 44 x 17 . milímetro

O último aspecto, que tornou este modelo tão popular entre os ladrões, acabou por ser a conhecida resistência dos antigos modelos móveis, estes de facto eram capazes de resistir até aos efeitos mais destrutivos que permaneciam ilesos, graças a um pequeno ecrã e à pressão dos materiais utilizados.

Esses telefones, obviamente muito antigos, são bastante inacessíveis agora, o Nokia 8210 foi realmente produzido em 1998, quando os smartphones ainda eram apenas uma ideia na mente das pessoas mais criativas e visionárias.