Ao longo dos anos, e com todos os voos espaciais trocados, um enorme problema surgiu no espaço: centenas (se não milhares, francamente) de satélites espalhados pelo espaço criam verdadeiros enxames de satélites.

Na verdade, é assim que os cientistas identificam todos os objetos que “se movem” no espaço. No entanto, de acordo com os últimos relatórios, parece que os enxames de satélites artificiais atingiram um nível insustentável.

Especialmente nos últimos anos, de fato, os humanos já enviaram muitos dispositivos ao redor do planeta, e isso pode ser um problema a longo prazo, neste momento é normal estabelecer limites para nos proteger.

Devido a todos os satélites que colocamos em órbita nas últimas décadas (em favor das telecomunicações e da transmissão de Internet de alta velocidade globalmente), a situação às vezes se tornou insustentável.

Para dar os primeiros sinais de perigo em relação aos enxames de satélites foi a famosa revista Scientific American, que citou depoimentos Rua RaquelO astrólogo, bem como o pesquisador. O pesquisador destacou algumas questões cruciais relacionadas ao uso e função do telescópioObservatório Vera C RobinLocalização no Chile. Este telescópio foi usado para fotografar toda a abóbada celeste, a fim de identificar asteróides potencialmente perigosos no planeta Terra. Mas este telescópio não é capaz de atingir plenamente seus objetivos, porque o céu que ele observa é gradualmente preenchido com as chamadas “estrelas falsas”, que nada mais serão do que as multidões de satélites de que falamos há pouco.

O que pode acontecer

Estes, de fato, poderiam no futuro obscurecer os corpos celestes reais, dando uma imagem incorreta da abóbada celeste, impedindo que ela fosse devidamente estudada por astrofísicos, astrônomos e todos os cientistas. Enxames de satélites formam constelações um tanto falsas que afetam a visibilidade da abóbada celeste.

Um exemplo de tudo isso é o último Espaço X Starlink, ou um grupo de satélites que levantou muita controvérsia sobre este tema. O Starlink permitiria garantir uma conexão de internet adequada em todo o mundo com baixa latência, mesmo que tivesse custos muito altos: neste caso seriam milhares de minúsculos satélites preenchendo o vazio, formando verdadeiros enxames químicos.

Resta ver se serão tomadas medidas nesse sentido no futuro e temos certeza de que não demorará muito nos próximos meses.