Comprimidos do Japão aumentam os músculos sem academia

Você tem músculos fortes sem treiná-los? É o desejo secreto de muitos. E um grupo de cientistas japoneses acredita que pode conseguir, mas…

Eugênio Spagnolo – Milão

Músculo no manual? Não é o único benefício dos pesos: do humor à saúde geral, há muitos efeitos positivos que eles trazem treinamento de força. Mas é verdade que o exercício físico, especialmente na velhice, é indispensável para fortalecer os ossos e os músculos: a deficiência motora que aflige quem não consegue se exercitar na verdade leva à deterioração. Por esta razão, anunciei há alguns dias que ele estava no Japão Descubra um medicamento que pode tratar deficiência motora e causar impactoOs efeitos no corpo são semelhantes aos causados ​​pela atividade física…

Pílula para crescimento muscular e ósseo: o estudo – dentro Um estudo publicado na NaturePesquisadores da Tokyo Medical and Dental University (TMDU) demonstraram como, usando um novo sistema de triagem de drogas, eles foram capazes de identificar Um composto que replica as mudanças no músculo e osso que normalmente seriam alcançadas através do exercício. A molécula em questão é locamidazol (Lamaze)Um derivado do aminoindazol parece ter a capacidade de estimular o crescimento de osteoblastos e células musculares formadoras de osso, inibindo a formação de osteoclastos, que destroem o osso.

Por enquanto, o estudo foi feito em camundongos, mas os pesquisadores estão confiantes de que podem continuar os experimentos em humanos também. Embora seja verdade que a inatividade pode causar fraqueza dos músculos (conhecida como sarcopenia) e fraqueza dos ossos (conhecida como osteoporose), também é verdade que o exercício ajuda a prevenir essa fragilidade aumentando a força muscular e promovendo o treinamento ósseo ao mesmo tempo. No entanto, a atividade física tem limitações: não pode ser oferecida a pacientes com doenças neurodegenerativas e cerebrovasculares ou já acamados.. Nesses casos, a terapia medicamentosa pode desempenhar seu papel.

Como o Lams funciona? – Para entender como a deficiência motora pode ser tratada, LAMZ foi administrado a uma cobaia propensa a osteoporose e osteoporose. Os pesquisadores descobriram que o locamidazol entra com sucesso na corrente sanguínea, sem efeitos colaterais. E com várias vantagens: “Ficamos satisfeitos ao descobrir que os camundongos tratados com LAMZ apresentaram maiores fibras musculares, maior força muscular, maior taxa de formação óssea e menor atividade de reabsorção óssea”, explica Takehito Ono, autor. O estudo principal. Análise genética, os pesquisadores descobriram que também LAMZ aumenta o número de mitocôndrias (potência celular) nas células musculares e ósseas, o que contribui para as suas necessidades energéticas.

O próximo passo será ver se esses resultados também são traduzíveis em humanos, sem efeitos colaterais adversos que podem não ter sido observados no estudo animal. Nesse caso, uma pílula que oferece os benefícios da atividade física pode chegar ao mercado em poucos anos. Mas cuidado: os cientistas alertam que, embora o medicamento possa substituir a atividade física em algumas pessoas, o exercício deve continuar sendo a primeira escolha para aqueles com capacidade de ser fisicamente ativo. Até agora, não existe uma pílula mágica que possa nos dar todos os benefícios da atividade física.