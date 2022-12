Uma comparação entre a capa japonesa e a capa global, qual é a melhor? – Multiplayer.it

Final Fantasy 16 Finalmente uma data de lançamento e isso significa coisas diferentes. Uma delas é o fato do jogo ter uma capa oficial, ou melhor, duas capas capas oficiaisum para o mercado japonês E um para o mercado internacional. Qual é o seu favorito?

Você pode ver as duas capas abaixo, compartilhadas via ResetEraonde uma pesquisa com usuários é realizada para determinar o que é preferido pelo público ocidental.

A primeira capa de Final Fantasy 16 que mostramos é esta internacional, ou seja, aquele com os cravos “derretidos” com Ifrit em chamas e seu irmãozinho Joshua no centro, voltado para o observador. Ao fundo podemos ver uma cidade, mas ela está quase toda coberta de fumaça. O nome do jogo está escrito acima e em preto, mas está parcialmente coberto pela arte.



Final Fantasy 16 capa internacional

A segunda capa abaixo é, em vez japonês. Essa é a imagem mais icônica de Final Fantasy 16, com Clive ao centro, embaixo, atrás do nome do jogo escrito em branco. Logo atrás do nosso protagonista, vemos Phoenix e Ifrit prestes a sacar e ao fundo está uma das cidades do jogo, com um cristal logo atrás e um céu cheio de nuvens.



Capa japonesa de Final Fantasy 16

As duas capas são bem bonitas, na nossa opinião, porém Qual é o seu favorito No ResetEra, o público está, no momento em que escrevo, dividido igualmente entre os que preferem o japonês e os que preferem o ocidental. Uma parte dos jogadores acha ambos lindos e alguns usuários dizem que a capa deveria ter um fundo branco com o nome do jogo e nada mais.

Também lembramos que Final Fantasy 16 faz você lutar com um cachorro, e ele será o único aliado que dará ordens.