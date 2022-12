Jogos PS5 e PS4 em promoção com ofertas de Natal, na loja e online – Multiplayer.it

Eles partiram hoje Ofertas de Natal em mim Jogos PS5 e PS4com vários títulos produzidos pela Sony, incluindo o recém-lançado, em Funcional de atualização Preços realmente atrativos. A iniciativa, válida até 23 de dezembro, está disponível tanto nas lojas aderentes como em várias lojas online.

Começa com Horizon Forbidden West (aqui está a análise), que pode ser adquirido por € 49,99 em vez de € 80,99 na versão PS5 ou € 39,99 em vez de € 70,99 na versão PS4. De referir que o GameStop Advent Calendar funciona ainda melhor hoje, subtraindo mais 10 euros ao preço do jogo.

Depois, temos o Gran Turismo 7, o concorrente excepcional da Polyphony Digital que acabou de levar para casa o prêmio de Jogo de Condução do Ano no The Game Awards 2022, que pode ser seu por € 49,99 em vez de € 80,99 na versão PS5 ou por € 39. 99 euros em vez de 70,99 euros na versão PS4.

Isso não é tudo, pois Marvel’s Spider-Man: Miles Morales está disponível por € 29,99 em vez de € 60,99, nas versões PS5 e PS4, enquanto The Last of Us Part I está disponível por € 59,99 em vez de € 80,99 e The Last of Us Part I The Last of Us Part II pode ser seu por apenas € 9,99 em vez de € 40,99.

Última rodada: FIFA 23 empacotado com A controladores DualSense Com um preço com desconto de € 99,99 em vez de € 119,99, títulos como God of War, Ratchet & Clank e Gran Turismo Sport da coleção PlayStation Hits finalmente caíram para apenas € 9,99 em vez de € 20,99.