Urso em Marte, imagem da NASA invade a web – Espaço & Astronomia

Dois olhos, nariz e boca caída: realmente parece que ele está vendo o focinho de um urso, na estranha formação geológica capturada em Marte pelo Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) da NASA. A imagem foi postada pela Universidade do Arizona (responsável pela ferramenta HiRISE que fez o instantâneo) e imediatamente invadiu as redes sociais fazendo uso da pareidolia, ou o processo mental que nos leva a reconhecer rostos e formas familiares em paisagens ou objetos inanimados.

O diâmetro do focinho do urso gigante é de cerca de dois quilômetros e foi fotografado em 12 de dezembro passado pela espaçonave Mro enquanto sobrevoava o planeta vermelho de uma altura de cerca de 251 quilômetros. A imagem intrigou os astrônomos da Universidade do Arizona, que competiram para tentar entender o que poderia pintar tal forma na superfície do planeta.

A hipótese mais provável é que seja uma colina desmoronada no centro de uma grande cratera.

“Há um monte com uma estrutura de colapso em forma de V (o nariz), duas fossas (os olhos) e um padrão de fratura circular (a cabeça)”, disse o cientista-chefe da HiRISE, Alfred McEwen. “O padrão circular da fratura pode ser devido a sedimentos sendo depositados em uma cratera de impacto enterrada. Talvez o nariz seja uma abertura vulcânica ou de lama e o sedimento possa ser lava ou fluxos de lama?”