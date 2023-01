Experimente as vistas e dimensões da folha de especificações do BMW Série 4 Gran Coupé 430i MSport Steptronic

Quase dois carros em um

é sobrecupê familiarTem grandes dimensões (478 cm de comprimento), que tem quase o ímpeto do Série 4 Coupe (do qual é derivado), porém, em relação a este último, é 6 cm mais alto, acrescenta duas portas para facilitar o acesso de quem está sentado. atrás e um porta-malas maior, também É melhor acessado pela porta traseira. Em vez disso, a frente continua arrojada com a típica grade BMW ampliada, e neste nível de design M Sport, com grandes grades pretas instaladas no para-choque. Para ambos, porém , os instrumentais são aqueles mais curtos que o Série 3. Quanto ao espaço, o habitáculo é em O BMW 430i Gran Coupé Não faz você se arrepender do sedã tradicional e oferece uma atmosfera esportiva de luxo. No entanto, falta a alça do teto para o passageiro da frente e o forro macio dos bolsos nas portas.

Mais um híbrido (gasolina ou diesel) e um “full electric” (que se chama i4) O BMW Série 4 Gran Coupé Também há gasolina apenas nas versões de 184 cv ou, no caso do 430i, de 245 cv. O motor é um quatro cilindros turbo de 2.0 cilindros de funcionamento suave, que transfere a potência para as rodas traseiras: dado o alto desempenho (6,2 segundos de tempo registrado em “0-100”), A distância média é de 14,3 km/l É respeitoso. A única mudança é a rápida transmissão automática de oito marchas com conversor de torque, para o carro de teste na variante Sport Efficient: Com um pouco mais, acrescenta paddle shifters atrás do volante e Launch Control (o Rocket facilita a o máximo do motor e limitar o deslizamento dos pneus) E a função Sprint: pressionando a alavanca esquerda, reduza várias marchas de uma só vez e use a marcha mais baixa possível para obter uma melhor tacada.

Evidência O BMW 430i Gran Coupé Suave e mais satisfatório para um M Sport: a configuração rebaixada em um centímetro dá mais agilidade (ao preço de alguns solavancos nos buracos) e a direção variável (torna-se mais direta após as primeiras curvas) é precisa. Soma-se a isso o M Laptimer: um aplicativo gratuito para iPhone, que exibe os tempos medidos, o desempenho (como a velocidade máxima alcançada) e várias informações sobre o estilo de direção no visor do console do carro e na tela do celular (incluindo intervenções no acelerador e no freio). ) registrados em uma determinada viagem. Ele também permite que você conecte a câmera do seu smartphone para tirar fotos enquanto dirige. No entanto, apesar preço salgado Do BMW 430i Gran Coupe, eles são minha escolha Numerosos sistemas de segurança e conveniência, como monitoramento de ponto cego no espelho e controle de cruzeiro adaptativo. O sistema de freio M com discos maiores, que foi encontrado no carro de teste e se mostrou muito eficaz, também está disponível mediante taxa.