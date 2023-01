Mundfish nega coleta de dados para o governo russo – Multiplayer.it

Recentemente, uma acusação um tanto estranha apareceu contra ele coração atômicoMas a equipe Mondvish negou categoricamente que o jogo ou seu site associado Coletar informações do usuário Para fornecê-los ao governo russo.

A ideia é um tanto estranha, mas pelo tempo que está rodando também pode ser plausível: cobrado pelo site capitalque relatou que nos regulamentos de gerenciamento de privacidade do site oficial do Atomic Heart, há uma seção na qual é relatado que os dados do usuário podem ser coletados e compartilhados com as autoridades do governo russo, em particular o Tax Office e o FSB, ou o Federal Secretaria de Segurança.

Segundo relatos do site, este clipe é visível só em russo E não em inglês, mas o link fornecido, no momento, está apresentando um erro. Além disso, a AIN.Capital acusa a Mundfish de ser uma empresa que recebe financiamento de organizações governamentais russas como a Gazprom e, apesar de ter sua sede em Chipre, continua a manter um endereço em Moscou para seus escritórios principais.

Nosso jogo e nosso site Eles não coletam informações ou dadosEm resposta às alegações, solicitadas pela GamesRadar, Mondvish disse: “As alegações de privacidade sobre o site estão desatualizadas e falsas e deveriam ter sido removidas anos atrás. Fechamos a loja para tranquilizar nossos fãs sobre a integridade do estúdio e seus produtos. . Pedimos desculpas por qualquer confusão que possa surgir em relação a este assunto.”

De fato, a resposta contém alguns elementos bastante duvidosos, pois parece reconhecer a existência anterior dessa passagem nos regulamentos de privacidade, simplesmente relatando que é “datada”. Podemos pensar que esta é uma redação padrão usada por este tipo de contrato na mídia russa, mas em tal situação pode deixar margem para dúvidas.

Mondfish declarou-se uma “equipe internacional” e “uma organização que defende a paz contra a violência”. Estamos aguardando neste momento para ver se haverá alguma alteração no site oficial, enquanto no momento a equipe não comentou com o GamesRadar se coletou ou não dados de usuários no passado.

De qualquer forma, Atomic Heart tem o trecho data de lançamento Agendado para 21 de fevereiro no PC, PlayStation e Xbox, também está disponível no dia 1 no Xbox Game Pass. Ele entrou recentemente na fase de ouro, por isso não deve ser adiado mais.