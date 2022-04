Suporte VRR chega esta semana, lista de jogos suportados – Nerd4.life

A Sony anunciou que Suporte VRR no PS5 Chegando esta semana no final de abril de 2022. Além disso, ela também indicou que Lista de jogos suportado.

sala de jogos astro

Call of Duty: Vanguarda

Call of Duty: Guerra Fria Black Ops

Destino 2

Devil May Cry 5 Edição Especial

SUJEIRA 5

Goodvale

Marvel’s Spider-Man Remasterizado

Homem-Aranha da Marvel: Miles Morales

Ratchet and Clank: Rift Apart

Vila Resident Evil

Maravilhas de Tiny Tina

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribos Midgard

O suporte VRR para os jogos PS5 mencionados acima será lançado nas próximas semanas. Você deve receber todos os jogos revisãoNão será uma atualização automática. A lista obviamente não é limitada e outros jogos podem receber suporte no futuro.



Homem-Aranha da Marvel

para Use a função VRR . (Taxa de atualização variável) Requer TV e PC compatíveis com HDMI 2.1 VRR. Como a Sony explicou no blog italiano do PlayStation: “A taxa de atualização variável sincroniza dinamicamente a taxa de atualização da tela com a saída gráfica do console PS5. Isso melhora o desempenho visual dos jogos PS5 reduzindo ou eliminando distrações. Visuais, como problemas de velocidade de quadro e O screen tearing é uma maneira de melhorar o desempenho visual dos jogos do PS5. Jogar muitos títulos do PS5 é mais suave graças à renderização de cena mais suave, gráficos mais nítidos e atraso de entrada reduzido.”

O suporte VRR será implementado no PS5 por meio de um Atualização de Firmware. Após esta atualização, se o jogo suportar VRR e a tela for compatível, o VRR será ativado automaticamente no jogo. Você também pode desativá-lo em Tela e Vídeo nas Configurações do Sistema.

Além disso, é possível Forçar ativação de VRR Mesmo em jogos PS5 que não suportam nativamente: isso pode levar a algumas melhorias, mas em alguns casos pode causar problemas. Os jogadores terão que “experimentar” a si mesmos, também porque o efeito pode mudar dependendo da TV usada.

Sempre falando em atualizações, lembramos que os jogadores de PC agora podem atualizar o controle DualSense sem usar o PS5.