PlayStation Plus, Sony repete: não há jogos da equipe do primeiro dia no catálogo

o Jogos originais da Sony Não vai chegar no catálogo PlayStation Plus para Primeiro dia: A informação foi confirmada em entrevista realizada pelo diretor de assinaturas do serviço, Nick Maguire, confirmando a atual estratégia da empresa japonesa.

“Estamos satisfeitos com nossa abordagem atual”, disse Maguire à GamesIndustry.biz. Entre nos jogos um pouco mais tarde Catálogo PS Plus significa ser capaz de alcançar usuários adicionais doze, dezoito ou vinte e quatro meses depois de serem postados.”

Poucas horas depois de anunciar os jogos de junho de 2023 para assinantes do PlayStation Plus Extra e Premium, o chefe da Sony confirmou que essa estratégia está funcionando bem para eles.

“Às vezes, haverá uma oportunidade de investir nisso, como fizemos com Stray, e certamente aproveitaremos essas oportunidades, mas, para nós, lançar títulos originais fora de serviço é uma estratégia eficaz e continuaremos por muito tempo. o futuro.”

Maguire então falou sobre a variedade do catálogo existente do PlayStation Plus Extra e Premium, que gerou “um bilhão de horas de jogo desde o seu início” e, assim, dobrou o tempo que os usuários dedicaram ao serviço em comparação com os anos anteriores.

