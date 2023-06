Epic Games Store, jogo grátis e pacote de conteúdo anunciados oficialmente em 22 de junho de 2023

Como toda quinta-feira por vários anos, Loja de jogos épicos Anunciar o que há de novo Jogo grátis A partir da próxima semana, ou seja, quem pode ser substituído de 22 de junho de 2023 por uma semana inteira. Este é o Hunter: Call of the Wild dos Reinos Expandidos. Além do jogo, um pacote de conteúdo também será oferecido para Idle Champions of the Forgotten Realms, um jogo de estratégia de gerenciamento com tema de D&D.

Como o título sugere, theHunter: Chamado da Natureza É um jogo de simulação de caça e é considerado um dos melhores expoentes do gênero.

Em theHunter: Call of the Wild, o jogador é convidado a explorar um vasto mundo aberto e atmosférico e apreciar a beleza estonteante de animais de várias espécies, reproduzidos em detalhes minuciosos. A experiência visa ser o mais confortável e imersiva possível à sua maneira.

lá Descrição oficial Ele nos conta que “as reservas, criadas com muito cuidado e atenção, permitirão que você visite diferentes regiões do mundo com seus ricos biomas”.

Pacote de conteúdo para Heróis ociosos dos reinos esquecidos Chamado de Wulfgar’s Legends of Renown, será exclusivo da Epic Games e incluirá:

Desbloqueia os seguintes heróis: Regis (2º lugar), Artemis (3º lugar), Pwent (5º lugar), Catti-brie (7º lugar), Wulfgar (10º lugar)

Visual exclusivo: Mythic Jarlaxle

Animal de estimação exclusivo: Chopper the Axe Bico

Baús Regis: 16 baús dourados Regis com 2 cartas de equipamentos brilhantes garantidas

Baús de Artemis: 16 baús de ouro de Artemis com 2 cartas de equipamentos brilhantes garantidas

Baús Pwent: 16 baús de ouro com 2 cartas de equipamentos brilhantes garantidas

Baús Catti-brie: 16 baús dourados Catti-brie com 2 cartas de equipamentos brilhantes garantidas

Baús de Wulfgar: 16 baús de ouro Wulfgar com 2 cartas de equipamentos brilhantes garantidas

2 poções de força com duração de 1 semana: 1 poção Gem Hunter e 1 poção Gold Hunter

se você quiser Outros detalhes