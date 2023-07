Digital Earth, grandes novidades chegando: tudo está prestes a mudar

O Digital Terrestre está prestes a mudar mais uma vez. Vem aí uma grande novidade: o que são e como preparar

o Minha terra digital na Itália É um assunto que ainda está sendo falado. Há alguns anos começaram as transições para DVB-T2, com a mudança de frequências que vão aumentar os canais disponíveis gratuitamente e sobretudo para a alta definição. Por outro lado, é necessário dispor de televisores ou decodificadores de última geração que sejam capazes disso Link todas as notícias pensadas pelo governo.

Os prazos foram adiados e o prazo final não foi cumprido, causando descontentamento tanto dos consumidores quanto dos produtores de televisão. Mas agora devemos estar tão perto do fim, que novidades ainda maiores estão para chegar. particularmente, Uma onda de mudanças está chegandoAqui está o que é e como não ser pego despreparado.

Digital Terrestre, aqui está o que vai mudar em breve

Ainda ótimo Mudanças chegando com o Digital Terrestre. Acontece que eles já começaram a editar e adicionar canais diferentes, tanto regional quanto nacionalmente. É por isso que é uma boa ideia estar preparado e aplicar todas as precauções necessárias Para continuar assistindo TV gratuitamente.

A nível nacional, em Max Cairo para O canal Premio Game na LCN 416 foi renomeado. Agora você pode encontrá-lo como Canal da Europa E transmitido em definição padrão MPEG-4 H.264 em proporção de aspecto 4: 3. É uma emissora disponível apenas em televisores conectados à Internet e compatível com Hbbtv.

No nível regional, no entanto, em Adoçante Almíscar El Ghazal 3 Os locutores da Lazio foram adicionados telepontina Na LCN 89, Evening TV Itália Em LCN 94 ed. Europa TV na LCN 114. Conforme anunciado anteriormente, todos os três canais serão transmitidos em MPEG-4 H.264 e definição padrão.

Mas as novidades não param por aí, pois existem alguns rumores que auguram um bom presságio para o futuro. Em particular, parece haver alguns testes acontecendo para o canal Rai Sport HD Transmissão em HEVC em Digital Terrestre. pode chegar em breve raio 4k, também na plataforma dtt. Mas estamos aguardando a confirmação ou rejeição oficial dos próprios órgãos. Se você deseja se conectar às últimas notícias fornecidas, basta fazer uma nova pesquisa de canal. Você também pode ativar o ajuste automático, para não perder nada.