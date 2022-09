Jogos gratuitos disponíveis para setembro de 2022, link – Nerd4.life

Jogos Amazon PrimeListado na associação Amazon Prime, hoje Disponível o jogos grátis para setembro de 2022. Aqui está a lista de jogos incluídos no serviço este mês:

Origens de Assassin’s Creed

Gerente de futebol 2022

Terra-média, Sombra de Mordor

perfuração

defender a torre

nós. revolução

castelo na costa

Law Word: Death Masks Edição de Colecionador

Nem todos os jogos estão disponíveis no momento da redação, mas assumimos que a Amazon os adicionará em breve. Você pode reivindicar jogos neste endereço.



Como sempre, há uma série de conteúdo digital Para jogos diferentes, ele está sempre incluído na sua assinatura do Amazon Prime Gaming. Você pode encontrar conteúdo para Pokémon Go, GTA 5, League of Legends, Destiny 2, New World, Battlefiled 2042, World of Warcraft, Brawlhalla, Lost Ark, Apex Legends, Valorant, Call of Duty, Overwatch, FIFA 22, PUBG, Roblox , World of Tanks, Two Point Hospital e muitos outros jogos. Encontre tudo no link acima.

para mim agosto de 2022Jogos gratuitos da Amazon Prime Gaming incluem: StarCraft: Remastered, Zak McKracken, Alien Mindbenders, Beasts of Maravilla Island, Recompile, ScourgeBringer e Family Mysteries: Poisonous Promises.

Conta pra gente, as novidades de setembro de 2022 te satisfazem?