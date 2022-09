Jogo gratuito em 8 de setembro de 2022 revelado oficialmente – Nerd4.life

Loja de jogos épicos agora revelou o que jogo grátis Que estará disponível a partir8 de setembro de 2022 no computador. Vamos falar sobre Hundred Days – Wine simulator, ao qual também foi adicionado conteúdo para download para Realm Royale: Reforged.

lado de dentro cem dias Teremos que administrar uma vinícola: nossa tarefa será escolher as videiras a serem cultivadas, como plantá-las e também quando colher. Teremos que passar por todo o processo de vinificação, bem como fazer uma série de escolhas com base no vinho que queremos criar ou no mercado que o está solicitando. Finalmente, o vinho deve ser vendido para ajudar a empresa a expandir.

lá Uma descrição Ele afirma: “Como na realidade, cada escolha feita, do vinhedo à venda, será capaz de influenciar o vinho produzido em quantidade e qualidade. O vinho de qualidade aumentará a fama mundial de sua empresa e possivelmente terá um preço”. isso permitirá que você cresça melhor e mais rápido.”



cem dias

isto também Requerimentos mínimos Para jogar Hundred Days – Wine Simulator, o jogo gratuito na Epic Games Store em 8 de setembro de 2022:

Sistema operacional: Windows 7 ou superior (64 bits)

Processador: Intel Core i3 a 2,5 GHz ou equivalente AMD Athlon

Memória: 4GB RAM

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce 700 series ou AMD Radeon equivalente

DirectX: Versão 11

Memória: 2 GB de espaço disponível

O segundo conteúdo gratuito da Epic Games Store em 8 de setembro de 2022 é Pacote Reforjado Realm Royale Que desbloqueia a skin Death’s Edge Assassin, a skin Bokserker Chicken e a montaria Nogard.

Finalmente, aqui estão os detalhes dos jogos gratuitos disponíveis a partir de hoje.