Betelgeuse, uma explosão brutal no “Ombro do Gigante”, a estrela gigante vermelha na constelação de Órion

A explosão que causou o desaparecimento de um pedaço de Betelgeuse ocorreu em 2019 e foi fotografada nas últimas semanas pelo Telescópio Hubble.

O “ombro de gigante» Você se arrepende mesmo se Seu destino está selado E o fim se aproxima, ainda que com os tempos prolongados que regem o universo. Falamos árabe? Basicamente sim, porque a referência é um arquivo BetelgeuseE a gigante vermelho, a segunda estrela mais brilhante da constelação de Órion (apenas Riegel a supera). Seu nome deriva do termo Yad Gêmeos: Na verdade, sob a axila ou ombro do gigante.

Se for à noite, de preferência entre novembro e maio, quando a constelação atravessa o equador celeste e é visível de quase todos os lugares da Terra, procurei A forma inconfundível do poderosoVocê terá descoberto, além do famoso cinturão, Biltelejus: fica no cume nordeste e Distingue-se pela sua cor laranja intensa que contrasta com a cor azul de outras estrelas desta região.











































































































Bem, nestas semanas telescópio espacial Hubbleoperado pela NASA e pela Agência Espacial Européia, está testemunhando fogo "direto" para a estrela de Um evento catastrófico ocorreu em 2019. uma A explosão brutal perdeu grande parte de sua superfície Dispersão no espaço uma massa 400 bilhões de vezes maior do que a emitida em uma explosão solar típica. Enorme "ferida": ao interpretar o que foi coletado pelo Hubble e outros dispositivos, os cientistas chegaram à conclusão de que ele foi criado Uma nuvem de poeira ejetada com mais de um milhão de milhas de diâmetro, Isso equivale a 1,6 milhão de quilômetros. É muito difícil, para nossos padrões, ter uma ideia da força desse terremoto estelar.

Foi um evento terrível e sem precedentes. Um estudo foi publicado em Jornal Astrofísico E coordenado pelo Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Andrea Dobri Ele liderava o grupo de especialistas e não escondeu seu espanto: “Nunca vimos uma ejeção de massa tão grande da superfície de uma estrela; Temos algo em nossas mãos que não entendemos completamente. No entanto, este novo cenário permite-nos acompanhar a evolução da Betelgeuse em tempo real.” Ou curar como mencionado.

A explosão explodiu um pedaço da atmosfera inferior da estrela – fotosfera – deixando para trás um ponto frio que foi fechado pela nuvem de poeira da explosão. A porção ejetada da superfície, que pesa várias vezes o peso da Lua, moveu-se para o espaço e esfriou para formar Uma nuvem de poeira obscureceu a luz da estrela, causando escurecimento parcial. Além disso, antes da erupção, a gigante vermelha tinha um padrão pulsante, escurecendo e clareando ao longo de 400 dias. Esse recurso desapareceu ou está preso na alternativa. “É possível, observa Duprey, que as células convectivas dentro da estrela ainda estejam deslizando em torno desse padrão, interrompendo o padrão. A atmosfera externa da estrela pode ter voltado ao normal, mas sua superfície ainda pode estar instável.

A princípio, os cientistas especularam que a estrela, 530 anos-luz da Terra, estava chegando ao fim: parece que a explosão violenta não é um sinal desse evento. confirmar em vez de Estrelas velhas perdem massa. Mas mesmo o 'Ombro do Gigante' não escapará do fim: no final de sua vida estelar, explodirá Uma supernova também pode ser vista do nosso planeta. Quando isso acontecerá em breve? Quase 100.000 anos – dizem os cientistas.