Return to Monkey Island é o jogo mais esperado em setembro de 2022

Estamos nos aproximando do final do verão, mas também significa um retorno ao período mais vibrante do mercado de videogames, como evidenciado por este bom setembro de 2022, que inclui vários jogos interessantes para escolher o jogo mais esperado do jogo . Mês. Infelizmente para todos os outros, também é um mês de lançamento De volta à Ilha dos Macacos , que marca o retorno de uma verdadeira lenda à cena, ressurgiu graças a algum tipo de milagre que muitos acreditam não ser mais possível, então não havia muito o que brigar por isso, já que a criatura de Ron Gilbert venceu facilmente título antecipado do jogo em setembro. De resto, há muito pouco a reclamar: o próximo mês certamente está repleto de experiências de vários tipos, desde sequências ilustres a alguns novos lançamentos de alto calibre, mas acima de tudo muitos jogos completamente novos.

Em segundo lugar, no ranking interno do jogo mais esperado de setembro de 2022, ficou DioField Chronicle, o novo RPG estratégico desenvolvido pela Lancars e Square Enix.

Não há dúvida de que é o jogo mais esperado de setembro antes Multiplayer.it . Editores : Da votação interna, Return to Monkey Island ficou em primeiro lugar com uma vitória esmagadora sobre os outros. Por outro lado, não poderia ser diferente: estamos falando não apenas do novo capítulo da série que fez a história dos videogames, mas também de um novo jogo desenvolvido pelo autor principal dos dois primeiros capítulos, ou Ron . Gilberto. Isso faz de Return to Monkey Island a verdadeira sequência de dois grandes clássicos e mal podemos esperar para voltar à sua atmosfera, embora o estilo gráfico escolhido possa ser controverso. Por outro lado, Gilbert também está claramente em boa forma com o excelente Thimbleweed Park, então estamos realmente esperando grandes coisas desta sequência que esperamos por anos e anos.

The Last of Us Part One, uma cena do jogo

até o voto postado em Leitores Multiplayer.it Parece óbvio: Return to Monkey Island é o jogo mais esperado em setembro de 2022 para a comunidade, com uma nova aventura gráfica de apontar e clicar que é claramente mais desejada por um público ainda mais diversificado e não necessariamente por jogadores “antigos”, como membros da equipe editorial. Por outro lado, é um retorno do valor histórico e o significado do evento pode ser facilmente entendido por qualquer um que se entregue um pouco ao hobby.

Por outro lado, o resto da plataforma difere com base nos resultados da pesquisa em questão: em segundo lugar encontramos The Last of Us Part 1, que praticamente não aparece no ranking editorial, talvez por serem originais e a versão remasterizada já foi amplamente reproduzida pela maioria de seus membros, mas é claro que há muitos leitores que gostariam de lançar a versão revisada e corrigida do trabalho da Naughty Dog.

Splatoon 3, captura de tela

Em terceiro lugar dos jogos mais esperados, também encontramos neste caso Splatoon 3 e é curioso ver como ele está separado aqui por apenas um ponto percentual de Grounded e, portanto, fica em quarto lugar na plataforma. Então essa é uma situação parecida com o que foi visto na votação editorial, onde os dois jogos envolvidos chegaram a um empate. Para continuar, alguns outros jogos aparecem de certa forma, mas entre eles podemos descobrir FIFA 23, Valkyrie Elysium, Steelrising e outros.