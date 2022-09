Eles te enganam e esvaziam sua conta

Novo alerta para usuários da Apple. De acordo com uma pesquisa recente da Kaspersky, haverá uma técnica implementada por alguns cibercriminosos que pode ter consequências terríveis: eles esvaziam sua conta corrente.

Não há muita preocupação quando se trata de segurança de rede. Bandidos e cibercriminosos Agora eles têm técnicas cada vez mais avançadas para morder vítimas em potencial por seus truques. As consequências são muito terríveis. Na verdade, fala-se tanto de roubo de dados quanto de acesso não autorizado a contas correntes.

Os especialistas da Kaspersky levantaram o alarme mais recente e se concentram nele Usuários da Apple. Acontece que haverá uma campanha perigosa que pode até levar ao esvaziamento completo de contas inteiras. perigo perder todo o seu dinheiro, Se você não está se defendendo como deveria.

Alerta de phishing para usuários da Apple, aqui está o que você precisa saber

Se você tiver um arquivo dispositivo de maçã, É bom levantar seus escudos. Conforme revelado pela pesquisa da Kaspersky em 25 de agosto passado, muitos cibercriminosos criaram uma perigosa onda de phishing. Especificamente, haverá mais de 1.000 páginas que eles fornecem Comprando o novo iPhone 14Será lançado no dia 7 de setembro. Na verdade, o objetivo final é Contas bancárias vazias Das vítimas e pegá-los Identificação da conta.

As respectivas páginas oferecem a possibilidade de criar um arquivo reserva de iPhone última geração, avançar Comparado com a data de lançamento oficial e com Descontos importantes. Uma técnica que pode atrair vítimas em potencial menos experientes para os movimentos realizados por hackers. A cobrança é feita sem problemas, mas é claro A solicitação nunca será processada.

Existem alguns casos em que o ataque é mais complexo, com o objetivo final de atingir a todos Endereços de e-mail e senhas de usuários. atras do Contatos E a Informação de pagamento. Até se fala conta iCloud, É aqui que as fotos, documentos e itens multimídia confidenciais são mantidos.

para se proteger Na melhor das hipóteses, existem alguns métodos. Primeiro verifique a validade dos sites dando uma olhada no arquivo URL e parauso da ortografia. Em seguida, use o arquivo AntivírusCom uma simples assinatura mensal ou anual, são muitos os que alertam sobre qualquer ameaça à sua segurança.