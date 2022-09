Samsung Galaxy Tab S8 (5G): economize € 250 em um maravilhoso sábado de setembro

Se você está procurando um ótimo tablet, conheça-o graças ao programa de sábado 3 de setembro de 2022preço novo Samsung Galaxy Tab S8 rede 5G a cor grafite E a versão italianaé literalmente Caiu para 699€ (a partir de 949 euros). Isso mesmo, se você se apressar e Siga este Lynn imediatamenteVocê pode comprar este incrível Tablet a um preço muito acessívelcom custos de envio gratuitos garantidos por Presidente. Mas corra, porque é uma daquelas ocasiões que geralmente dura pouco.

Samsung Galaxy Tab S8 5G, Grafite: o preço mais alto da Amazon

O tablet vem com Grande painel de 11 polegadas Rodeado por molduras ultrafinas para dar espaço para visualização e, assim, uma melhor visão da tela para estudar, trabalhar e desfrutar. O coração bate forte sob o corpo Poderoso Snapdragon 8 Gen1 Qualcomm SM8450suportado por 8 GB de RAM e 128 GB de espaço Armazenamento para executar qualquer tarefa sem bloqueios, incertezas ou lentidão para que seus aplicativos funcionem da melhor maneira possível.

Uma atualização de interface do usuário 4.1.1 Em vez disso, a interface do usuário oferece acesso fácil aos mesmos aplicativos em todos os dispositivos da série Galaxy S22 e da série S8. Até ouvir música é facilitado com a troca automática de fones de ouvido Galaxy Buds isso é sim Conectar automaticamente seu dispositivo para mudar para a série Galaxy S22 sem perder uma única nota. Inclui a série de tablets Galaxy Tab S8 Nova S Pen Com fixação magnética na parte traseira do dispositivo para carregamento. Escreva, faça anotações, rabisque, coloque todas as suas ideias no papel com a S Pen com latência ultrabaixa. Mil ferramentas em uma, a nova S Pen del stylus tablet Android S8 Dá-lhe níveis surpreendentes de controle.

Nada é dito sobre isso tambémindependência energéticaGraças à super bateria 8000 mA Com suporte para carregamento rápido de 15W, oferece muito tempo de uso sem se preocupar em carregar seu dispositivo. Mesmo quando você se dedica a assistir filmes e vídeos. A propósito, o tablet tem Câmera dupla Frontal (Wide Angle + Ultra Wide Angle) proporcionando um campo de visão excepcional, Para o melhor vídeo 4K. O enquadramento automático se concentra em tópicos falados. Em suma, você mesmo entende que, a esse preço, a versão 8/128GB desta joia da Samsung É real presente gratuito. ir para cima Amazônia e Basta colocar no carrinho. Envio rápido e gratuito com garantia de serviço Presidente.

Este artigo contém links de afiliados: Compras ou pedidos feitos através desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão.